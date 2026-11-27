Nhận định thị trường

CTCK Vietcombank (VCBS) dự báo VN-Index nhiều khả năng còn chịu sức ép bán và lùi về quanh 1.600 điểm trong các phiên tới. Nguyên nhân là do lực mua ở những vùng hỗ trợ hiện tại vẫn quá yếu để giúp thị trường ngừng giảm.

Do đó, VCBS khuyên nhà đầu tư tận dụng đợt giảm này để tìm những cổ phiếu vẫn giữ được vùng giá tích lũy hoặc chưa mất các mốc hỗ trợ quan trọng thay vì vội bắt đáy. Đây thường là những mã có khả năng hồi phục nhanh hơn khi thị trường đảo chiều. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần chủ động xử lý những cổ phiếu đã vi phạm ngưỡng cắt lỗ.

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) lưu ý rằng áp lực giải chấp đang gia tăng trong ngắn hạn, ngoài tâm lý bất an trước thông tin thuế quan từ Mỹ. Trong phiên hôm nay, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng hơn 68% so với phiên trước, với sức ép bán mạnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Dù vậy, SHS kỳ vọng lượng bán sẽ giảm dần và dòng tiền có thể quay lại khi VN-Index lùi về 1.580 - 1.600 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 3/2026 và tháng 11/2025. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỉ trọng hợp lý, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng kinh doanh tốt và triển vọng tăng trưởng.

VN-Index mất gần 58 điểm trong phiên hôm nay và có thể lùi sâu về 1.600 điểm (Ảnh: FireAnt).

CTCK Yuanta Việt Nam ghi nhận tỉ lệ cổ phiếu thủng đáy một năm tăng lên gần 22%, trong khi hơn 70% cổ phiếu trên HOSE giảm giá. Áp lực bán không còn giới hạn ở một số nhóm ngành mà đã lan sang cả cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và nhỏ.

Yuanta đánh giá kịch bản VN-Index điều chỉnh về 1.600 điểm vào cuối năm 2026 đang dần hình thành. Theo đó, công ty khuyến nghị nâng tỉ trọng tiền mặt từ 70% lên 80%, hạn chế bắt đáy với số tiền lớn. Nhà đầu tư có thể theo dõi những cổ phiếu còn giữ giá tốt ở nhóm điện, bán lẻ và một số doanh nghiệp riêng lẻ.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

SSB: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố thay đổi nhân sự theo Quyết định của HĐQT. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Quang được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thường trực SeABank với thời hạn bổ nhiệm là 2 năm kể từ thời điểm bổ nhiệm.

TAL: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (TAL) Bùi Xuân Vượng vừa báo cáo hoàn tất mua 379.000 cổ phiếu theo diện ESOP. Giao dịch thực hiện trực tiếp tại tổ chức phát hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 3,79 tỷ đồng.

Trước giao dịch, ông Vượng không nắm giữ cổ phiếu TAL nào. Sau khi hoàn tất mua vào, lượng sở hữu của cá nhân ông và người liên quan tăng lên 379.000 cổ phiếu, chiếm 0,07% vốn.

KAI: Công ty Cổ phần Chứng khoán KAFI vừa công bố thông tin về phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Theo kế hoạch, KAFI dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu phổ thông, tức 0,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tổng giá trị theo mệnh giá là 37,5 tỷ đồng với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ tiền thu được dùng tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn cho vay ký quỹ. thời gian nhận tiền mua từ 1/12/2026 - 30/12/2026.

CTG: Vietinbank vừa công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2 (mã CTG2632T2/02).

Cụ thể, trong đợt này Vietinbank phát hành 40 triệu trái phiếu kỳ hạn 6 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 4.000 tỷ đồng, nhằm tăng vốn cấp 2 và cho vay nền kinh tế. Lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 2,75%/năm (năm cuối cộng 5,25%/năm nếu không mua lại), trả lãi 6 tháng/lần.

Mỗi người mua tối thiểu 100 trái phiếu, tức ít nhất 10 triệu đồng. Thời gian đăng ký và nộp tiền từ 16/12/2026 đến 12/1/2027.

BAB: 2 cá nhân có liên quan đến bà Thái Hương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (BAB) vừa đăng ký giao dịch bán cổ phiếu mã BAB.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Danh - em rể bà Thái Hương đăng ký bán 5,18 triệu cổ phiếu BAB vì mục đích cá nhân. Trước giao dịch, ông nắm giữ 34.104.455 cổ phiếu (tỉ lệ 2,96%). Cùng ngày, bà Hoàng Thị Ngọc Huyền, cũng là người có liên quan đến bà Thái Hương, đã đăng ký bán 1,73 triệu cổ phiếu BAB vì mục đích cá nhân. Trước giao dịch, bà nắm giữ 12.112.996 cổ phiếu (tỉ lệ 1,05%).

Tính chung, hai cá nhân này đăng ký bán tổng cộng 6,91 triệu cổ phiếu BAB và cùng thực hiện trong giai đoạn từ 30/11/2026 đến 29/12/2026.