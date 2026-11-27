Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu đến dự sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tham dự lễ kỷ niệm có: nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, các thế hệ lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sự ra đời của ngành chứng khoán Việt Nam cách đây 30 năm là một bước tiến quan trọng trong đổi mới tư duy kinh tế, thể hiện tầm nhìn của Đảng và Nhà nước trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, từng bước xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Từ phiên giao dịch đầu tiên (năm 2000) chỉ có 2 cổ phiếu niêm yết, vốn hóa khoảng 450 tỷ đồng, đến nay, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 10,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 82%GDP; hơn 1.500 công ty đại chúng, trên 14 triệu tài khoản nhà đầu tư; giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 25.000 tỷ đồng mỗi phiên trong 10 tháng đầu năm 2026.

Từ năm 2005 đến nay, Chính phủ và doanh nghiệp đã huy động trên 8,2 triệu tỷ đồng qua TTCK. Những kết quả ấn tượng đó không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của TTCK, mà còn là minh chứng sinh động thể hiện TTCK đã góp phần làm thay đổi phương thức huy động và phân bổ nguồn lực của nền kinh tế; thúc đẩy đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp…

Đặc biệt, việc TTCK Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell vào tháng 9-2026 là dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của Việt Nam đã củng cố niềm tin của cộng đồng đầu tư quốc tế, mở ra cơ hội thu hút các dòng vốn có quy mô lớn và tầm nhìn dài hạn.

Thủ tướng nhấn mạnh, nếu 30 năm qua là chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển thị trường thì chặng đường tới phải là nâng tầm chất lượng, phát huy hiệu quả thực chất và khẳng định vị thế quốc tế của TTCK Việt Nam. Chúng ta không chỉ cần một thị trường có quy mô lớn, thanh khoản cao, mà quan trọng hơn là một thị trường có khả năng chuyển hóa nguồn lực tài chính thành năng lực sản xuất, năng suất lao động, sức cạnh tranh và sự thịnh vượng của quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: VIẾT CHUNG.

Thủ tướng yêu cầu phát triển TTCK phải thực chất, minh bạch, an toàn, hiệu quả và bền vững; không đánh đổi chất lượng và sự ổn định để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Thước đo thành công của TTCK không chỉ là điểm số, vốn hóa hay giá trị giao dịch, mà trước hết là khả năng huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, là sự lớn mạnh của doanh nghiệp và niềm tin bền vững của các nhà đầu tư.

Thủ tướng đề nghị ngành tài chính, chứng khoán cùng các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các thành viên thị trường tập trung vào một số định hướng lớn. Trong đó, TTCK phải trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế, từng bước khắc phục sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính cân đối, lành mạnh và có khả năng chống chịu cao; phấn đấu huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn giai đoạn 2026-2030; đến năm 2030, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 120% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 58% GDP…

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ nhất quán trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn, mà cả tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và những đối tác có tầm nhìn dài hạn, cùng đồng hành với sự phát triển của Việt Nam… Cũng tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, liên quan đến đàm phán thuế với Hoa Kỳ, Việt Nam đã đưa ra cam kết hết sức mạnh mẽ và đã cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ. Hiện nay, hai bên đang hoàn tất các vấn đề kỹ thuật để ký kết và mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn nhiều so với mức tối đa dự kiến mà phía Hoa Kỳ vừa công bố. Việc ký kết, thực thi hiệp định dự kiến sẽ tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ và các nhà đầu tư quốc tế.