Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đề nghị phía Nhật Bản nâng cao chế độ phúc lợi, tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định cho người lao động Việt Nam. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, từ ngày 18 đến ngày 23/11, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác lao động, hoàn thiện cơ chế triển khai Bản ghi nhớ về Chương trình việc làm phát triển kỹ năng, chủ trì tổ chức Ngày Lao động Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 và gặp gỡ, thăm hỏi để động viên người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Sáng 19/11, tại Tokyo, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng làm việc với Thứ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Yasuto Urano về tăng cường hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực lao động, việc làm, định hướng chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, góp phần thực hiện “vòng tuần hoàn về lao động” cũng như công tác chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp từ chương trình Thực tập kỹ năng sang Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng (ESD).

Sau khi Nhật Bản công bố thông tin liên quan đến Bản ghi nhớ về Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng, Bộ Nội vụ Việt Nam đã thông báo đến các tổ chức phái cử về tiêu chuẩn để tham gia và hướng dẫn chi tiết việc triển khai Chương trình ESD theo quy định.

Hai bên đề nghị tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên và tập trung phối hợp, tạo thuận lợi trong giai đoạn chuyển tiếp để Chương trình Việc làm phát triển kỹ năng được triển khai hiệu quả, bảo đảm tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc ổn định cũng như công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian làm việc tại Nhật Bản.

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm lao động Việt Nam tại Công ty cổ phần Takara - doanh nghiệp thiết kế, thi công xây dựng đã tiếp nhận lao động Việt Nam từ năm 2009. Đến nay, công ty này đã tiếp nhận trên 200 lao động trình độ cao đẳng, đại học và đang hợp tác tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ các trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Cao đẳng Công nghệ kinh tế thủy lợi miền Trung và Đại học Quy Nhơn. Trong 40 lao động Việt Nam đang làm việc tại công ty trên có 10 người làm văn phòng và 30 người làm tại công trình xây dựng, lắp đặt hệ thống điều hòa, cấp thoát nước. Lãnh đạo công ty đánh giá cao tay nghề, thái độ của lao động Việt Nam và khẳng định tiếp tục mở rộng tiếp nhận.

Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cảm ơn và đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm tiếp nhận, hỗ trợ và tạo điều kiện cho người lao động trong công việc và sinh hoạt; động viên người lao động nỗ lực học hỏi và rèn luyện chuyên môn, ngoại ngữ để đóng góp hiệu quả trong thời gian làm việc tại Nhật Bản cũng như cống hiến cho quê hương sau khi về nước.

Sáng 20/11, đoàn thăm nhà máy của Công ty Nikko - đơn vị sản xuất linh kiện điều hòa ô tô và công nghiệp cung ứng cho Tập đoàn Mitsubishi. Sau khi làm việc với Ban lãnh đạo, đoàn đã thị sát quy trình sản xuất và gặp gỡ thực tập sinh Việt Nam. Lãnh đạo Công ty Nikko đánh giá cao tinh thần chăm chỉ, cầu tiến của thực tập sinh, lao động Việt Nam và cho biết nhiều lao động làm việc lâu năm, đạt trình độ tiếng Nhật N1, N2 đã được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý.

Thực tập sinh chia sẻ với sự quan tâm, tạo điều kiện và chế độ đãi ngộ tốt, người lao động yên tâm và mong muốn gắn bó lâu dài với công ty. Thứ trưởng thăm hỏi, căn dặn các em chấp hành tốt pháp luật, nội quy, giữ gìn sức khỏe, nâng cao chuyên môn tay nghề, trình độ tiếng Nhật và đề nghị công ty tiếp tục quan tâm, nâng cao chế độ phúc lợi đối với người lao động.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã có buổi làm việc với Tổ chức Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM JAPAN).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thông tin với phía bạn một số nội dung liên quan đến Bản ghi nhớ mà hai nước đã ký về Chương trình ESD và đề nghị IM JAPAN tiếp tục trao đổi, thống nhất với cơ quan đầu mối hợp tác phía Việt Nam để sớm ký Thỏa thuận hợp tác mới về phái cử và tiếp nhận lao động phát triển kỹ năng.

Thứ trưởng đề nghị hai bên trao đổi các giải pháp để nâng số lượng lao động được phái cử, nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên trước khi xuất cảnh, bảo đảm điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi cho thực tập sinh, người lao động cũng như phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu hỗ trợ lao động hồi hương khởi nghiệp. Lãnh đạo IM JAPAN đánh giá cao và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Nội vụ và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ phía Việt Nam trong hoạt động hợp tác tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản.

Ngày 22/11, tại Tokyo, Bộ Nội vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức Ngày Lao động Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026 với chủ đề “Hội nhập-Phát triển, cùng kiến tạo tương lai Việt Nam-Nhật Bản," với sự tham gia của đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Sở Cảnh sát Tokyo, các nghiệp đoàn, doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng gần 500 lao động Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Vũ Chiến Thắng mong muốn người lao động tích lũy tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm, qua đó góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình được tổ chức ngay sau chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhật Bản, mong muốn người lao động coi Nhật Bản là quê hương thứ hai, tích lũy tri thức để đóng góp cho cả hai nước và đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục cải thiện phúc lợi, môi trường làm việc đối với người lao động.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cùng đại diện các cơ quan, tổ chức Nhật Bản như Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Hiệp hội toàn quốc hỗ trợ cộng sinh và phát triển nguồn nhân lực nước ngoài (NAGOMi) và Nghiệp đoàn Aureole Việt Nam đều ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của 480.000 lao động Việt Nam đối với xã hội và nền kinh tế của Nhật Bản.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao Thư khen đối với 22 lao động ưu tú, 18 công ty tiếp nhận và 10 nghiệp đoàn, tổ chức hỗ trợ tiêu biểu. Ngày lao động Việt Nam tại Nhật Bản bao gồm nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ, thông tin cập nhật về quy định, chính sách, đố vui về tình huống pháp luật và thưởng thức các món ăn ẩm thực truyền thống của Việt Nam.

Tại buổi tiếp Tập đoàn Villa Fontaine và hơn 20 thực tập sinh, người lao động Việt Nam đang làm việc tại hệ thống khách sạn Villa Fontaine ngày 23/11, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cảm ơn Tập đoàn Villa Fontaine đã quan tâm, tiếp nhận lao động từ Việt Nam, hỗ trợ, tạo thuận lợi trong công việc cũng như chăm lo đời sống, sinh hoạt của người lao động; phía Tập đoàn Villa Fontaine cho biết hiện tiếp nhận hơn 400 lao động Việt Nam với thu nhập ổn định, đánh giá cao trình độ chuyên môn, tinh thần làm việc nghiêm túc của người lao động. Hằng năm, Tập đoàn luôn duy trì chương trình tri ân gia đình tại Việt Nam cũng như giao lưu với khoảng 400 lao động tại Nhật Bản.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cũng dành thời gian thăm hỏi và động viên người lao động nỗ lực trong công việc, tuân thủ pháp luật và cố gắng nâng cao tay nghề, trình độ ngoại ngữ. Đại diện người lao động Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Thứ trưởng đã dành thời gian gặp gỡ, động viên trong chương trình công tác bận rộn tại Nhật Bản. Đây là nguồn cổ vũ, khích lệ tinh thần to lớn, giúp người lao động thêm yên tâm, có động lực tiếp tục nỗ lực và phấn đấu trong công việc.

Các cuộc làm việc và hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác nêu trên đã góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố hợp tác thực chất trong lĩnh vực lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực, đóng góp thiết thực vào quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản./.