Chủ tịch Fed Kevin Warsh - Ảnh: CNBC.

Với lập trường chính sách tiền tệ đang nghiêng về cứng rắn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, bất chấp chuỗi nhiều tuần liên tiếp thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh do cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo.

Mối lo ngại về khả năng đảo chiều đột ngột của làn sóng đầu tư vào (AI) đã khiến một số nhà kinh tế, nhà đầu tư, và thậm chí cả Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lên tiếng kêu gọi Fed tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Dù vậy, một luồng ý kiến khác có phần mạnh hơn cho rằng Fed sẽ không hưởng ứng những lời kêu gọi này.

Hồi tháng 9, Fed có đợt tăng lãi suất đầu tiên sau hơn 3 năm, với lượng nâng 0,25 điểm phần trăm, đưa lãi suất quỹ liên bang lên mức 3,75-4%. Trong cuộc họp tiếp sau đó vào tháng 10, Fed giữ nguyên lãi suất ở mức này.

SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG LÃI SUẤT VẪN CÒN LỚN

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Torsten Slok - chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty quản lý tài sản Apollo Global Management, nhận định: “Nếu nhìn vào lạm phát, Fed nên tăng lãi suất. Nhưng nếu nhìn vào triển vọng của lĩnh vực AI, có lẽ họ nên cắt giảm lãi suất”.

Ông Slok cho rằng những biến động gần đây trên thị trường tài chính là “một lý do cực kỳ thuyết phục để Fed cần phải hết sức thận trọng… với việc tăng lãi suất”.

Tuy nhiên, lập trường của các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng trung ương này vẫn nghiêng về phía cứng rắn. Trong những tuần gần đây, các quan chức Fed liên tục lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Mỹ - một phần nhờ vào sự bùng nổ của AI - cùng với thị trường lao động vững vàng của nước này có thể khiến lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao hơn mục tiêu mà Fed đề ra.

Thực tế này tiếp tục được chứng minh thông qua những số liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này.

Theo một báo cáo hôm 25/11 của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 3,8% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái, cao gần gấp đôi so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Trong suốt gần 6 năm qua, tốc độ lạm phát của Mỹ liên tục cao hơn so với mục tiêu. Năm nay, giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran khiến áp lực lạm phát trở nên dai dẳng và khó kiểm soát hơn.

Cùng với đó, số liệu điều chỉnh của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng trưởng 4,3% trong quý 3, cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với lần công bố đầu tiên.

Bà Claudia Sahm, chuyên gia kinh tế trưởng tại công ty New Century Advisors, nhận xét: “Ở thời điểm hiện tại, rất khó để khiến Fed chuyển hướng khỏi sự vấn đề lạm phát. Để thị trường chứng khoán có thể tác động đến quyết định của Fed, mức sụt giảm cần phải lớn hơn nhiều”.

Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump vào ngày 25/11 đề xuất áp thuế quan mới lên hơn một chục đối tác thương mại sau cuộc điều tra dư thừa công suất được dự báo có thể khiến áp lực lạm phát ở Mỹ kéo dài lâu hơn.

Đợt tăng lãi suất tháng 9 của Fed, cùng với kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 - đã mang lại hiệu ứng thắt chặt điều kiện tài chính trong nền kinh tế Mỹ, củng cố sức mạnh của đồng USD, từ đó làm giảm giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Gần đây, khi căng thẳng ở Vùng Vịnh dịu đi, giá dầu cũng đã giảm mạnh trở lại.

Những diễn biến này giúp loại bỏ sự cần thiết Fed phải tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12. Dù giới chức Fed nhận thức được những rủi ro đối với nền kinh tế nếu làn sóng đầu tư vào AI đảo chiều, họ vẫn tin rằng Fed cần phải hành động thêm để khống chế lạm phát, khẳng định một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm nữa là cần thiết.

FED CÓ TÍNH ĐẾN VIỆC HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG?

Bà Gita Gopinath, giáo sư tại Đại học Harvard, nói với Financial Times: "Sau quyết định tăng lãi suất gần đây nhất của Fed, Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã đề cập rằng chúng ta đang bước vào giai đoạn có rất nhiều thông tin. Hầu hết các dữ liệu được công bố kể từ sau cuộc họp đó đều cho thấy cần phải hành động. Yếu tố duy nhất đi ngược lại xu hướng này chính là mức độ chấp nhận rủi ro của thị trường".

Chỉ số Nasdaq - thước đo tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ của thị trường chứng khoán Mỹ - đã sụt giảm mạnh kể từ tháng 10, xóa sạch phần lớn thành quả đạt được trong năm nay. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư lo ngại rằng chi phí vay vốn tăng cao sẽ kìm hãm hoạt động đầu tư vào lĩnh vực AI. Trong tuần này, nhà quản lý quỹ đầu cơ Bill Ackman cảnh báo trên nền tảng X rằng nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất, cơ quan này sẽ "đẩy nước Mỹ và cả thế giới vào suy thoái".

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng những phát ngôn cứng rắn từ một số quan chức Fed là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán. Trong một cuộc trao đổi với kênh CBS News vào cuối tuần trước, ông nhận định: "Nhiều người tin rằng nếu Fed thắt chặt chính sách quá mức, họ có thể phạm phải một sai lầm về chính sách".

Dù thị trường đang gần như tin chắc Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, sự biến động của thị trường chứng khoán đã khiến dự báo về tốc độ tăng lãi suất sau đó đã có sự thay đổi đáng kể.

Ông Eric Wallerstein, trưởng bộ phận chiến lược vĩ mô tại công ty Clocktower Group, nhận xét: "Kỳ vọng về lãi suất đang chịu sự tác động mạnh từ giá cổ phiếu Nvidia. Đây dường như không phải là cách thức phù hợp để điều hành chính sách tiền tệ". Ông cho rằng các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ hỗ trợ thị trường có thể đang đánh giá thấp quyết tâm của Chủ tịch Warsh trong việc kiềm chế lạm phát.

“Không còn tồn tại cái gọi là ‘sự bảo hộ từ Fed’ từng giúp nâng đỡ thị trường trong những năm trước đây”, ông Guy Miller, chiến lược gia trưởng về thị trường tại tập đoàn bảo hiểm Zurich, nhận định. “Sự bảo hộ từ Fed” (Fed put) mà ông Miller nhắc đến là một niềm tin từng xuất hiện dưới thời Chủ tịch Fed Alan Greenspan, cho rằng Fed sẽ luôn can thiệp để hỗ trợ thị trường chứng khoán thông qua các chính sách tiền tệ nới lỏng.

Hiện tại, các nguồn áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ vẫn còn lớn, gồm tác động đẩy giá cả tăng cao từ cơn sốt AI, rủi ro giá năng lượng tăng cao trở lại do xung đột ở Vùng Vịnh tiếp diễn, và biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Trump.

Tuần trước, ông Austan Goolsbee, Chủ tịch Fed tại Chicago, nói với báo giới rằng ông nhận thấy những dấu hiệu lạm phát “đáng lo ngại” đang lan rộng, “không chỉ gói gọn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu”. “Chúng tôi liên tục nghe những lời than phiền rằng ‘chi phí xây dựng đang quá đắt đỏ’, đặc biệt là đối với các linh kiện điện. Bất cứ thứ gì tương tự như các thiết bị dùng cho trung tâm dữ liệu đều đang tăng giá chóng mặt”, ông nói.