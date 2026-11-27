Trong bài phát biểu đầu tiên trước toàn thể nhân viên kể từ khi trở lại vị trí CEO, Jensen Huang bất ngờ nhấn mạnh nhiều lần về bộ quy tắc ứng xử của Nvidia.

Ông thừa nhận bản thân đã vi phạm những quy định này, đồng thời khẳng định không ai được phép đứng ngoài các tiêu chuẩn mà công ty đặt ra.

Tuy nhiên, Jensen Huang cũng nhấn mạnh rằng việc vi phạm quy tắc không đồng nghĩa người đó lập tức bị sa thải.

Jensen Huang không chỉ là CEO mà còn là gương mặt đại diện, linh hồn và nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt đối với sự phát triển của hãng chip AI hàng đầu thế giới. Ảnh: Nvidia

“Điều đó không có nghĩa là ngay khi bạn vi phạm quy tắc ứng xử, chúng tôi sẽ lập tức yêu cầu bạn rời khỏi công ty”, Huang nói, theo Wired.

Ông cho biết các yếu tố như sự thật, hoàn cảnh cụ thể và nhiều đánh giá khác vẫn cần được xem xét trước khi đưa ra quyết định.

Nói cách khác, quy tắc ứng xử áp dụng với tất cả mọi người, nhưng việc vi phạm không tự động dẫn đến mất việc, kể cả đối với CEO.

Đây là lập trường khá khó xử đối với một doanh nghiệp mà chính người đứng đầu đã thừa nhận phá vỡ các quy định nội bộ.

Trong quản trị doanh nghiệp hiện đại, bộ quy tắc ứng xử thường được xem như một hệ thống nguyên tắc xác định những hành vi không thể chấp nhận tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ý nghĩa của những quy định này còn rộng hơn nhiều: Chúng phản ánh văn hóa và những giá trị mà doanh nghiệp muốn xây dựng.

Khi một hành vi vi phạm không bị xử lý, rủi ro lớn nhất đôi khi không nằm ở khía cạnh pháp lý mà ở văn hóa nội bộ. Nhân viên có thể cảm thấy xấu hổ, thất vọng, thậm chí tức giận về chính công ty mà họ đang làm việc. Đây chính là thách thức mà Jensen Huang đang phải đối mặt tại Nvidia.

Nhân viên có thể mất niềm tự hào khi lãnh đạo không làm gương

Matt Plass, Giám đốc chiến lược thị trường tại LRN, tổ chức chuyên đào tạo về đạo đức và tuân thủ doanh nghiệp, gần đây đã khảo sát hơn 2.000 người lao động thuộc nhiều ngành nghề khác nhau để nghiên cứu về vai trò của các bộ quy tắc ứng xử tại nơi làm việc.

Theo Plass, nguy cơ lớn nhất khi lãnh đạo vi phạm những nguyên tắc này mà không phải chịu trách nhiệm tương xứng là nhân viên có thể dần cảm thấy xấu hổ về nơi mình đang làm việc.

“Những người mới bước chân vào thị trường lao động hiện nay đặc biệt coi trọng vấn đề đạo đức. Họ rất quan tâm đến các tiêu chuẩn đạo đức của công ty mình.

Họ thực sự cảm thấy xấu hổ và tức giận khi những người lãnh đạo cấp cao khiến họ thất vọng”, Plass chia sẻ với TechCrunch.

Hệ quả của việc vi phạm quy tắc ứng xử không phải lúc nào cũng thể hiện bằng những tổn thất hữu hình, nhưng chắc chắn tồn tại và có thể kéo dài nhiều năm.

Plass dẫn chứng trường hợp một doanh nghiệp từng cấm nhân viên đi công tác để cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, sau đó CEO của công ty lại xuất hiện trong khu vực khán đài VIP tại Olympic.

Sự việc này trở thành một ví dụ điển hình về hành vi thiếu nhất quán của lãnh đạo. Trong hơn một thập kỷ tiếp theo, cụm từ “Olympic” vẫn được nhân viên sử dụng như biểu tượng cho điều tồi tệ nhất mà một người có thể làm tại công ty.

Mỗi khi có ai đó vi phạm quy định, đồng nghiệp lại nói: “Đúng là tôi không nên làm như vậy, nhưng ít nhất tôi đâu có đến Olympic”.

Nvidia khó xử lý khủng hoảng vì Jensen Huang gần như không thể thay thế

Theo Plass, tại nhiều doanh nghiệp, khi một lãnh đạo cấp cao vi phạm quy tắc, công ty thường tiến hành điều tra trước khi quyết định có thay đổi nhân sự hay không. Sau đó, ban lãnh đạo phải tìm cách khôi phục niềm tin từ nhân viên, khách hàng và nhà đầu tư.

“Ở phần lớn tổ chức, họ sẽ thay đổi nhân sự cấp cao dựa trên những gì đã xảy ra. Tiếp đó, họ triển khai các sáng kiến nhằm lấy lại niềm tin, tiếp cận nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và những bên liên quan khác để nói rằng chúng tôi hiểu vấn đề, chúng tôi xin lỗi và chúng tôi đã thay đổi”, Plass giải thích.

Việc Huang trở lại vị trí CEO dường như chưa tạo ra một cuộc khủng hoảng tinh thần rõ rệt trong nội bộ Nvidia. Ảnh: New York Times

Tuy nhiên, cách xử lý này không dễ áp dụng với Nvidia. Jensen Huang không chỉ là CEO mà còn là gương mặt đại diện, linh hồn và nhân vật có ảnh hưởng đặc biệt đối với sự phát triển của hãng chip AI hàng đầu thế giới.

Việc ông rời đi trong bối cảnh Nvidia chưa có một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng khiến tình hình càng phức tạp. Không ít người đặt câu hỏi liệu công ty có thể tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và vị thế hiện tại nếu thiếu Huang.

Plass thừa nhận đây là trường hợp đặc biệt, bởi có sự khác biệt rất lớn giữa những doanh nghiệp mà CEO chỉ đơn thuần là người điều hành và những công ty mà người đứng đầu gần như trở thành biểu tượng không thể tách rời khỏi tổ chức.

Điều này phần nào lý giải cách Jensen Huang nhấn mạnh bộ quy tắc ứng xử nhưng đồng thời không đưa ra quan điểm rằng mọi hành vi vi phạm đều phải dẫn đến sa thải.

Với Nvidia, xử lý nghiêm khắc người đứng đầu có thể kéo theo những rủi ro lớn hơn đối với hoạt động kinh doanh và niềm tin của thị trường.

Thách thức lớn nhất của Jensen Huang là giữ niềm tin nhân viên?

Cho đến nay, việc Huang trở lại vị trí CEO dường như chưa tạo ra một cuộc khủng hoảng tinh thần rõ rệt trong nội bộ Nvidia.

Chiến dịch kêu gọi ông quay trở lại của một bộ phận nhân viên cho thấy vẫn có nhiều người ủng hộ và mong muốn ông tiếp tục lãnh đạo công ty.

(Video một bộ phận nhân viên Nvidia reo hò ngày Jensen Huang trở lại CEO Nvidia. Nguồn: abir/ X)

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi vấn đề đã được giải quyết. Khi những tháng tới tiếp tục tạo thêm sức ép lên Huang và các cộng sự, cách Nvidia xử lý những vi phạm quy tắc ứng xử có thể trở thành phép thử quan trọng đối với văn hóa doanh nghiệp.

Một công ty có thể chấp nhận những ngoại lệ trong một số hoàn cảnh đặc biệt, nhưng nếu nhân viên cảm thấy các quy định chỉ thực sự áp dụng với cấp dưới, sự bất mãn sẽ ngày càng tích tụ.

Với Nvidia, tổn thất lớn nhất có thể không nằm ở doanh thu, giá cổ phiếu hay vị thế trên thị trường AI. Đó là nguy cơ đánh mất niềm tự hào của chính những người đang góp phần xây dựng nên thành công của công ty.

(Theo CNBC, TechCrunch, Indian Express)