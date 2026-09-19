Phương Mỹ Chi công khai hạnh phúc

Phương Mỹ Chi mới đây chia sẻ loạt hình ảnh trong một đêm diễn tại Trường Đại học Trà Vinh. Xuất hiện trong trang phục truyền thống Khmer, nữ ca sĩ mang Thiên Đường Với Người Thương đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời có dịp nhìn lại dấu ấn đặc biệt của dự án trong hành trình quảng bá văn hóa Nam Bộ.

Phương Mỹ Chi cho biết cô vô cùng xúc động khi cầm trên tay Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Trên trang cá nhân, Phương Mỹ Chi cho biết cô vô cùng xúc động khi cầm trên tay Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh địa phương thông qua tác phẩm âm nhạc Thiên Đường Với Người Thương.

Với nữ ca sĩ, sự ghi nhận này không chỉ là một phần thưởng mà còn là dấu mốc ý nghĩa trên con đường hoạt động nghệ thuật. Phương Mỹ Chi chia sẻ cô cảm thấy vinh dự và tự hào khi những nỗ lực của bản thân cùng ê-kíp trong việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào âm nhạc nhận được sự đón nhận từ địa phương.

Điều khiến Phương Mỹ Chi đặc biệt hạnh phúc là tình yêu dành cho văn hóa không còn chỉ được thể hiện qua những lượt xem hay chia sẻ trên mạng xã hội. Theo nữ ca sĩ, khi một sản phẩm âm nhạc có thể bước ra đời sống thực tế, góp phần giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa địa phương đến công chúng, giá trị của dự án cũng được mở rộng hơn.

Điều khiến Phương Mỹ Chi đặc biệt hạnh phúc là tình yêu dành cho văn hóa không còn chỉ được thể hiện qua những lượt xem hay chia sẻ trên mạng xã hội.

Cô bày tỏ sự biết ơn khi Thiên Đường Với Người Thương có thể tạo ra sự kết nối giữa âm nhạc và văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá du lịch địa phương, khuyến khích khán giả trực tiếp đến trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của vùng đất Nam Bộ.

Phương Mỹ Chi cũng dành lời cảm ơn đến Hội đồng cố vấn cùng ê-kíp đã đồng hành trong quá trình thực hiện dự án. Nữ ca sĩ cho biết từng chi tiết trong sản phẩm đều được chăm chút với mong muốn câu chuyện văn hóa được truyền tải một cách chỉn chu và gần gũi đến khán giả.

Niềm vui của Phương Mỹ Chi tiếp tục được nối dài khi cô vừa có một đêm diễn tại Trường Đại học Trà Vinh. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Đường Với Người Thương được nữ ca sĩ mang lên sân khấu tại một trường đại học, đưa những chất liệu văn hóa được thể hiện trong ca khúc đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Phương Mỹ Chi xuất hiện trong trang phục truyền thống Khmer, biểu diễn trước đông đảo sinh viên. Hình ảnh nữ ca sĩ trẻ đứng trên sân khấu giữa không gian mang đậm màu sắc văn hóa cho thấy cách cô tiếp tục đưa những chất liệu dân gian vào các hoạt động biểu diễn thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở sản phẩm được phát hành trên các nền tảng số.

Thiên Đường Với Người Thương là một trong những dự án nằm trong hành trình đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ mà Phương Mỹ Chi theo đuổi.

Thiên Đường Với Người Thương là một trong những dự án nằm trong hành trình đưa văn hóa dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ mà Phương Mỹ Chi theo đuổi. Thay vì khai thác chất liệu truyền thống theo cách thuần túy, nữ ca sĩ lựa chọn kết hợp âm nhạc hiện đại với những yếu tố văn hóa đặc trưng, qua đó tạo nên cách tiếp cận mới với công chúng trẻ.

Đáng chú ý, dự án cũng nối dài hướng đi mà Phương Mỹ Chi từng thể hiện qua Vũ trụ Cò bay. Nếu trước đó nữ ca sĩ khai thác nhiều chất liệu văn hóa, văn học và âm nhạc dân gian Việt Nam, thì ở Dân Chơi Dân Ca, cô tiếp tục mở rộng phạm vi khám phá, đưa những màu sắc văn hóa đa dạng của các vùng miền vào âm nhạc.

Việc nhận được sự ghi nhận từ địa phương vì hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ cũng trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình ấy. Với Phương Mỹ Chi, thành quả không chỉ nằm ở những con số trên nền tảng trực tuyến mà còn ở khả năng đưa âm nhạc đến đời sống, tạo ra sự quan tâm và kết nối trực tiếp giữa khán giả với văn hóa địa phương.

Khép lại chia sẻ, Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành cùng cô trong suốt chuỗi dự án Dân Chơi Dân Ca. Nữ ca sĩ đồng thời hé lộ một cuộc hẹn tiếp theo với người hâm mộ tại Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca diễn ra ngày 3/10.

Từ những sản phẩm âm nhạc mang màu sắc dân gian đến các sân khấu trực tiếp, hành trình của Phương Mỹ Chi đang cho thấy một hướng tiếp cận ngày càng rõ nét: đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần công chúng trẻ bằng ngôn ngữ của âm nhạc đương đại.