Mãn nhãn màn pháo hoa mừng Bắc Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh rực rỡ trong đêm mừng thành phố mới Màn pháo hoa tầm cao bừng sáng trên bầu trời Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tối 19/9 trong khuôn khổ chương trình “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại”, thu hút hàng nghìn người dân và du khách theo dõi.

Màn pháo hoa tầm cao rực sáng bầu trời Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, tối 19/9 nằm trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật "Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại". Ảnh: Nguyễn Ngạn.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh tổ chức, chào mừng Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Đức Anh.

Dù chương trình bắt đầu vào khoảng 20h10, nhiều người đã đến quảng trường từ giữa buổi chiều. Trong thời tiết oi bức, khán giả dùng ô che nắng, ngồi hoặc đứng dọc các khu vực xung quanh sân khấu để chờ đêm diễn. Không khí càng về tối càng sôi động khi dòng người tiếp tục đổ về. Ảnh: Đức Anh.

Thông tin từ ban tổ chức, chương trình có thời lượng khoảng 80 phút, được chia thành ba chương: "Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ", "Bắc Ninh - Vươn cao thời đại" và "Bắc Ninh hòa nhịp cùng đất nước". Từ những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, câu chuyện nghệ thuật dần chuyển sang diện mạo Bắc Ninh trong thời kỳ phát triển mới, với hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập. Ảnh: QueVo Media.

Các tiết mục kết hợp chất liệu truyền thống với âm nhạc đương đại. Làn điệu quan họ, hình ảnh văn hóa Kinh Bắc được đặt cạnh các tiết mục sân khấu hiện đại, tạo nên sự chuyển tiếp giữa quá khứ và hiện tại. Đêm diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi cùng ca sĩ Tùng Dương và nhiều diễn viên của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh. Ảnh: QueVo Media.

Một số tiết mục đáng chú ý gồm "Bắc Ninh - Kinh Bắc", "Khúc bình minh Kinh Bắc", "3 tầm 7 nhớ 9 còn thương", "Huyền sử ca Kinh Bắc", "Ca ngợi Hồ Chủ tịch - Vầng thái dương", "Những cô gái quan họ - Thành phố miền quan họ" và "Rực rỡ Việt Nam tôi". Ảnh: QueVo Media.

Bên dưới, hàng nghìn khán giả theo dõi các tiết mục qua màn hình và sân khấu chính. Ảnh: QueVo Media.

Khép lại đêm nghệ thuật, những chùm pháo hoa tầm cao lần lượt bừng sáng trên bầu trời Quảng trường 3/2. Hàng nghìn khán giả đứng kín khu vực quanh quảng trường, hướng mắt lên bầu trời, ghi lại khoảnh khắc đánh dấu đêm mừng Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam. Ảnh: QueVo Media.