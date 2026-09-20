Bất ngờ ẩm thực vùng cao Sa Pa với 'Mâm cơm hương vị Tây Bắc'

“Mâm cơm hương vị Tây Bắc” tôn vinh và lan tỏa hương vị ẩm thực vùng cao Sa Pa. Ảnh: SP

Mâm cơm hương vị Tây Bắc tôn vinh và lan tỏa ẩm thực vùng cao Sa Pa

Sự kiện "Mâm cơm hương vị Tây Bắc" tôn vinh và lan tỏa hương vị ẩm thực Sa Pa do UBND phường Sa Pa tổ chức có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, cùng đông đảo người dân và du khách thập phương.

Giữa không khí trong lành của thị trấn mờ sương, "Mâm cơm hương vị Tây Bắc" không chỉ là một hoạt động giới thiệu sản phẩm nông nghiệp mà đã thực sự trở thành nơi tôn vinh và lan tỏa nét tinh hoa ẩm thực Sa Pa.

Mỗi món ăn được trưng bày là một tác phẩm nghệ thuật đong đầy tình cảm, sự khéo léo và niềm tự hào của đồng bào các dân tộc vùng cao nơi đây.

Trình bày "Mâm cơm hương vị Tây Bắc". Ảnh: SP

Thưởng thức "Mâm cơm hương vị Tây Bắc" là bước vào hành trình khám phá vị giác đầy ấn tượng. Du khách khó lòng quên được hương vị đậm đà, thơm nức của thịt lợn cắp nách quay giòn, gà đen nướng mật ong rừng quyện cùng vị mắc khén, hạt dổi đặc trưng.

Những bát canh măng rừng đắng ngọt hậu, đĩa xôi ngũ sắc dẻo thơm mang sắc màu của đất trời, hay miếng cá suối chiên giòn tan... tất cả tạo nên một bản hòa tấu hương vị độc đáo, vừa hoang sơ, mộc mạc lại vừa tinh tế, sâu sắc.

Mỗi nguyên liệu đều được chắt lọc từ nguồn nông sản tự nhiên, ban tặng bởi thiên nhiên hùng vĩ và qua bàn tay chế biến khéo léo của người dân bản địa.

Giới thiệu sản phẩm OCOP của Sa Pa. Ảnh: SP

Trao Giấy chứng nhận OCOP cho các sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nâng cao chất lượng, giá trị nông sản địa phương, khẳng định vị thế của thương hiệu ẩm thực Sa Pa trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: SP

Đặc biệt, chương trình còn là dịp Ban tổ chức thực hiện trao Giấy chứng nhận OCOP cho các sản phẩm đặc trưng đạt chuẩn. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực nâng cao chất lượng, giá trị nông sản địa phương, khẳng định vị thế của thương hiệu ẩm thực Sa Pa trên bản đồ du lịch.

Việc kết nối văn hóa ẩm thực với các sản phẩm OCOP không chỉ giúp quảng bá rộng rãi đặc sản Tây Bắc đến du khách gần xa, mà còn mở ra cơ hội giao thương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

"Mâm cơm Hương vị Tây Bắc" đọng lại trong lòng người tham dự những ấn tượng sâu sắc, để lại dư vị khó quên về một Sa Pa không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn vô cùng quyến rũ bởi chiều sâu văn hóa ẩm thực núi rừng.