Vĩnh Long rộn ràng chuẩn bị Tuần lễ Văn hóa - Du lịch, rực rỡ sắc màu Lễ hội Ok Om Bok năm 2026

Nhằm hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam và tạo điểm nhấn du lịch cho địa phương, tỉnh Vĩnh Long hiện đang gấp rút hoàn thiện các khâu chuẩn bị để Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2026 diễn ra an toàn, chu đáo và rực rỡ nhất.

Đến với sự kiện năm nay, người dân và du khách sẽ được đắm mình trong một không gian trải nghiệm văn hóa đa chiều. Chuỗi hoạt động phong phú được trải dài, đan xen giữa các sự kiện văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao, kích cầu du lịch cho đến xúc tiến thương mại và trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của miền Tây sông nước. Hứa hẹn một bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời mở ra cơ hội để du khách tìm hiểu sâu hơn về đời sống, phong tục của người dân địa phương.

Chuỗi hoạt động phong phú được trải dài, đan xen giữa các sự kiện văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao.

Năm nay, Lễ hội Ok Om Bok (hay Lễ Cúng Trăng) là nơi sinh hoạt tín ngưỡng đặc biệt quan trọng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội là lời tạ ơn thiêng liêng của con người gửi tới thiên nhiên, đất trời sau một mùa màng bội thu, đồng thời gửi gắm ước vọng bình dị về một cuộc sống no ấm, sung túc.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách sẽ được chứng kiến những nghi thức cúng trăng mang đậm tính tâm linh, đắm chìm trong giai điệu rộn rã của dàn nhạc ngũ âm, say sưa với các điệu múa nghệ thuật dân gian và hòa mình vào bầu không khí hừng hực khí thế của giải đua ghe ngo.

Lễ hội đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chuẩn bị bài bản, chú trọng chiều sâu chất lượng từng hoạt động. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tiếp thu ý kiến để hoàn thiện kế hoạch; phân công nhiệm vụ, lộ trình chi tiết và báo cáo tiến độ thường xuyên. Đặc biệt, công tác truyền thông phải "đi trước một bước", lan tỏa sâu rộng không khí sự kiện đến đông đảo Nhân dân.

Lễ hội đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương đổ về theo dõi, cổ vũ nhiệt tình.

Trải qua thời gian, từ một sinh hoạt văn hóa riêng của cộng đồng người Khmer, Ok Om Bok ngày nay đã trở thành ngày hội chung, không gian giao lưu văn hóa thu hút sự tham gia của đông đảo người dân các dân tộc anh em, thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng. Với những giá trị sâu sắc đó, Lễ hội Ok Om Bok tại Vĩnh Long đã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2015.

Việc tổ chức quy mô Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok cho thấy tầm nhìn chiến lược của tỉnh Vĩnh Long. Địa phương không chỉ dừng lại ở mục tiêu bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa ngàn đời của đồng bào Khmer cho thế hệ mai sau, mà còn biến di sản thành "tài nguyên" quý giá để phát triển du lịch.

Người dân từ nhiều nơi nô nức đổ về danh thắng Ao Bà Om để trẩy hội Cúng Trăng, tự tay thả những chiếc đèn lấp lánh gửi gắm ước nguyện bình an.

Thông qua các hoạt động quảng bá, văn hóa Khmer tiếp tục được vinh danh, khẳng định sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp nguyên bản của mình. Đồng thời, đây cũng là dịp để Vĩnh Long giới thiệu hình ảnh một miền quê sông nước giàu bản sắc, hiếu khách đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Người dân tham dự thả hoa đăng.

Tuần lễ chính là minh chứng sống động cho giá trị của sự đa dạng văn hóa - nơi mỗi dân tộc, với những phong tục và lễ hội riêng biệt, cùng nhau vun đắp và làm nên diện mạo rực rỡ của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.