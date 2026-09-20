Mùa trăng nối những yêu thương nơi biển đảo

Từ ngày 17 đến 19/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chuỗi hoạt động “Trăng thu Biên cương” năm 2026 tại Đặc khu Côn Đảo.

Tiếp sức người lính nơi tuyến đầu

Tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại Đền thờ Côn Đảo, đoàn thực hiện nghi thức thỉnh 9 tiếng chuông tri ân, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Các em thiếu nhi tại Côn Đảo đón một mùa trăng đầy tình yêu thương đến từ đất liền. Ảnh: Liên Nhi.

Trong không khí trang nghiêm ấy, câu chuyện về Côn Đảo không chỉ được nhắc lại bằng những trang sử, đó còn là sự tiếp nối trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với vùng đất từng ghi dấu sự hy sinh của hàng vạn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước.

Từ những phút giây lắng đọng, đoàn tiếp tục đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị trên đảo. Tại Trạm Ra-đa 590, công trình khu chăn nuôi tập trung phục vụ đời sống, sinh hoạt và công tác của đơn vị được khánh thành. Thành phố đồng thời dành nguồn lực thực hiện các công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, sinh hoạt và rèn luyện thể thao tại Trạm Ra-đa 32, Trung đoàn Hỗn hợp 39, lực lượng Quân sự Đặc khu và lực lượng Biên phòng Côn Đảo.

Cùng với đó là những phần quà gửi đến Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Đặc khu Côn Đảo; riêng nhóm nội dung công trình, học bổng và quà tặng được triển khai có tổng kinh phí trên 748 triệu đồng. Đây là những hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất; một khu chăn nuôi được đầu tư để cải thiện điều kiện tăng gia; những công trình thể thao giúp cán bộ, chiến sĩ có thêm không gian rèn luyện; các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt góp phần nâng cao điều kiện đời sống.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều công trình phục vụ đời sống, học tập, rèn luyện thể thao cũng được triển khai, trong đó có sân bóng đá cỏ nhân tạo, 8 cột bóng rổ và 2 cầu trượt tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Côn Đảo; khu chăn nuôi khép kín được bàn giao cho Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao hỗ trợ các công trình cho các đơn vị quân đội đang làm nhiệm vụ tại Côn Đảo. Ảnh: MTTP.

Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Phó trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết, “Trăng thu Biên cương” được tổ chức thường niên từ năm 2017, hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn đặc biệt khó khăn. Sau 8 mùa tổ chức, hàng nghìn em nhỏ đã được nhận quà và nhiều em sau đó trưởng thành, trở thành bác sĩ, kỹ sư, bộ đội.

Thông điệp ấy cũng được Đại tá Nguyễn Văn Hoan nhấn mạnh tại Đêm hội “Trăng thu Biên cương”: bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đồng hành, nâng bước các em tới trường, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, hải đảo. Ông mong các em nhỏ Côn Đảo tiếp tục học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ý chí và tình yêu quê hương, để trở thành những công dân có ích.

Thêm nguồn lực chăm lo trẻ em nơi đảo xa

Nếu buổi sáng ở Côn Đảo bắt đầu bằng sự thành kính thì khi đêm xuống, vùng đất này lại rộn ràng tiếng trống hội, tiếng cười trẻ thơ. Tối 18/9, Đêm hội “Trăng thu Biên cương” diễn ra tại khuôn viên ngoài trời Nhà Văn hóa Đặc khu Côn Đảo, với sự tham dự của khoảng 1.000 khán giả.

Khánh thành “Vườn cây Đại đoàn kết” tại Côn Đảo. Ảnh: MTTP.

Với các em nhỏ nơi đảo xa, một mùa Trung thu đủ đầy có lẽ không chỉ nằm ở những phần quà, đó còn là cảm giác được hòa mình trong một đêm hội có múa lân, ca nhạc, xiếc, ảo thuật, rước đèn, phá cỗ; được gặp gỡ những người từ đất liền ra thăm và được nghe những câu chuyện về quê hương, biển đảo. TPHCM dành 200 triệu đồng chăm lo trẻ em Côn Đảo nhân dịp Tết Trung thu; trong đó có quà tặng cho 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 22 mô hình đèn lồng Trung thu lớn phục vụ Đêm hội và hỗ trợ học tập cho 20 học sinh tại Côn Đảo.

Nguồn lực dành cho các em còn được nối dài bằng nhiều phần quà, học bổng từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đồng hành. Theo đó, nhiều suất học bổng trị giá 200 triệu đồng/suất được trao cho học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, cùng 73,5 triệu đồng hỗ trợ chi phí ký túc xá.

Tại Đêm hội, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành còn trao 100 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 23 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, quà tặng cho 2 cựu tù Côn Đảo, bàn giao 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo, tặng 8 cột bóng rổ, 200 suất quà thể thao, 200 thẻ học trực tuyến và 500 suất quà gồm đồ dùng học tập, bánh kẹo, đèn ông sao cho các em. Tổng giá trị quà tặng và học bổng tại chương trình gần 2,4 tỷ đồng.

Các đại biểu đến thăm, động viên và tặng quà cho cựu tù Côn Đảo. Ảnh: Liên Nhi.

Cùng với chăm lo thiếu nhi, Ban Tổ chức đến thăm, tặng quà tri ân 2 cựu tù Côn Đảo còn sống là ông Nguyễn Xuân Viên và bà Nguyễn Thị Ni. Hoạt động ấy tạo nên một mạch nối tự nhiên giữa quá khứ và hiện tại, tri ân những người đã hy sinh, chăm lo những người đang làm nhiệm vụ và tiếp sức cho thế hệ trẻ đang lớn lên trên vùng đất lịch sử.

Tính chung, TPHCM dành hơn 1,7 tỷ đồng cho các nội dung chăm lo, hỗ trợ và công trình tại Côn Đảo trong dịp này. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp trao các phần quà tại Đêm hội với tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Ngày 19/9, Đoàn tổ chức lễ chào cờ “Tự hào biển, đảo Việt Nam” trước khi tàu KN-290 rời Côn Đảo trở về đất liền, hành trình khép lại, nhưng những gì được gửi lại nơi đảo xa vẫn tiếp tục hiện hữu trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ và người dân, trong niềm vui của trẻ nhỏ và trong ký ức về một mùa trăng đặc biệt.