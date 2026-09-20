Ấm áp Chương trình 'Trung thu cho em' tại xã Long Định

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo xã đọc Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước, qua đó gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và kỳ vọng đối với thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn hỗ trợ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Đồng Tháp; mỗi suất 1 triệu đồng.

Đồng thời, các đơn vị, nhà hảo tâm trao nhiều phần quà trung thu cho trên 400 học sinh của Trường Tiểu học Long Định, với tổng trị giá trên 35 triệu đồng.

Dịp này, Chương trình "Trung thu cho em" của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao tặng 50 phần quà cho học sinh, mỗi phần trị giá 240.000 đồng, gồm lồng đèn và bánh trung thu, do Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành tài trợ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Định, trao các suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, giao lưu vui Tết Trung thu, tạo không khí sôi nổi, giúp các em có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Trọng Tấn, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp kết nối Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành tài trợ 50 phần bánh trung thu, trị giá gần 12 triệu đồng; đồng thời, trao tặng 50 chiếc lồng đèn cho các em thiếu nhi.

Dịp này, Ban Tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho các cá nhân, tập thể có đóng góp, hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình “Trung thu cho em” năm 2026.

Đồng chí Phạm Công Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Long Định, trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các cá nhân có đóng góp, hỗ trợ kinh phí thực hiện chương trình.