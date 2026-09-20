Ấm áp Chương trình 'Trung thu cho em' tại xã Long Định
Ngày 20-9, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Định tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” năm 2026.
Tại chương trình, đại diện lãnh đạo xã đọc Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng trong và ngoài nước, qua đó gửi gắm tình cảm, sự quan tâm và kỳ vọng đối với thế hệ trẻ.
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 5 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, từ nguồn hỗ trợ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Đồng Tháp; mỗi suất 1 triệu đồng.
Đồng thời, các đơn vị, nhà hảo tâm trao nhiều phần quà trung thu cho trên 400 học sinh của Trường Tiểu học Long Định, với tổng trị giá trên 35 triệu đồng.
Dịp này, Chương trình "Trung thu cho em" của Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp trao tặng 50 phần quà cho học sinh, mỗi phần trị giá 240.000 đồng, gồm lồng đèn và bánh trung thu, do Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành tài trợ.
Trong khuôn khổ chương trình, các em được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, giao lưu vui Tết Trung thu, tạo không khí sôi nổi, giúp các em có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.
Dịp này, Ban Tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho các cá nhân, tập thể có đóng góp, hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình “Trung thu cho em” năm 2026.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/am-ap-chuong-trinh-trung-thu-cho-em-tai-xa-long-dinh-a245466.html