Lời chào tạm biệt của bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam!

Ngày 19-9, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã tổ chức trao quà tặng các em nhỏ tại mái ấm St. Clare ở thủ đô Juba, Nam Sudan. Những món quà gồm quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, truyện tranh, đồ chơi, bánh kẹo, cùng nhiều vật dụng thiết thực cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây.

Trong niềm vui được đón nhận tình cảm của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam, các em nhỏ đã cùng giao lưu, trò chuyện với các cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam với các em nhỏ ở mái ấm St. Clare.

Mái ấm St. Clare được thành lập từ tháng 12-2012 với mục đích cưu mang trẻ em mồ côi từ nhiều khu vực của Nam Sudan. Ở đây các em nhỏ được chăm sóc, hỗ trợ về học tập và cả về tâm lý.

Hiện mái ấm St. Clare đang chăm sóc khoảng 250 em thuộc nhiều nhóm tuổi, phần lớn là trẻ em, trong đó có cả những trường hợp là trẻ khuyết tật. Mái ấm hiện có 17 nhân viên và người chăm sóc trực tiếp.

Trong điều kiện đời sống tại Nam Sudan vẫn chịu nhiều tác động từ xung đột, bất ổn và khó khăn kinh tế - xã hội, việc duy trì một mái nhà như St. Clare mang tới chỗ dựa cần thiết cho các em nhỏ bị mất gia đình hoặc lạc mất người thân vì xung đột.

Mái ấm St. Clare có thể tồn tại liên tục từ năm 2012 đến nay là cả một sự nỗ lực lớn của chính quyền địa phương, cộng đồng với sự hỗ trợ của các tổ chức. Vì thế, những hoạt động chia sẻ từ các lực lượng đang làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình tại Nam Sudan có ý nghĩa thiết thực.

Những món quà nhỏ bé nhưng có ý nghĩa thiết thực với các em nhỏ.

Bà Betty, người sáng lập mái ấm St. Clare, xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự rất biết ơn và hạnh phúc trước những món quà mà các bạn Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi và các em nhỏ. Tôi không biết nói gì nhiều, chỉ muốn nói rằng: Hãy quay lại lần nữa nhé! Cảm ơn các bạn!”.

Các em nhỏ bày tỏ tò mò, thích thú khi đón nhận những món đồ chơi.

Theo Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, trong suốt một nhiệm kỳ qua, ngoài bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về y tế, cán bộ, nhân viên Bệnh viện đã tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ người dân địa phương. Hoạt động trao quà trước khi về nước đã tiếp nối tinh thần nhân văn, nhân đạo mà đơn vị đã duy trì trong suốt thời gian triển khai hoạt động tại địa bàn, để lại những ấn tượng tốt đẹp với người dân sở tại.

Tới thăm các em nhỏ ở mái ấm St. Clare, Thiếu tá QNCN Trương Mai Hoa, điều dưỡng của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam bày tỏ xúc động: “Chúng tôi đã có thêm một kỷ niệm đẹp trong ký ức về Nam Sudan của mình trước khi lên đường trở về nước, tạm biệt vùng đất và những người dân nơi đây với lời cầu chúc họ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn”.