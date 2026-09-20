Sơn Tùng M-TP hẹn fan 'ra Bốt Hàng Đậu uống cà phê trứng'

Trong đêm nhạc tối 19/9 tại Hà Nội, Sơn Tùng M-TP hẹn fan (người hâm mộ) ra Bốt Hàng Đậu (tháp nước Hàng Đậu) uống cà phê trứng, sau 3 lần "lỡ hẹn" trước đó.

Đây không phải lần đầu nam ca sĩ "rủ rê" khán giả thưởng thức đặc sản, trải nghiệm đời sống Hà Nội như uống trà đá vỉa hè, chạy bộ ở hồ Gươm hay ngồi xích lô dạo hồ Tây. Cả hai lời hẹn đều từng tạo thành trend (trào lưu) trong giới trẻ Thủ đô.

Sơn Tùng M-TP trong đêm nhạc tại Hà Nội tối 19/9. Ảnh: M-TP.

Từ một thức uống địa phương, cà phê trứng dần trở thành đặc sản của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, thu hút ngày càng nhiều du khách trải nghiệm. Năm 1946, người pha chế Nguyễn Văn Giảng (người sáng lập thương hiệu cà phê Giảng) sáng tạo cà phê trứng bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng với đường và sữa đặc.

Thành phẩm là lớp kem dày, mịn phủ trên cốt cà phê đậm đặc, tạo hương vị cân bằng, được ví như tiramisu dạng lỏng. Sau đó, ông mở quán cà phê mang tên mình và duy trì hoạt động đến nay. Từ cách pha chế đến thưởng thức, cà phê trứng dần hình thành những nét riêng.

Một số người dân địa phương khuyên không nên khuấy ngay mà bắt đầu bằng một ngụm cà phê nguyên chất, để vị đắng hòa dần với vị ngọt, béo của lớp kem trứng phía trên. Du khách cũng có thể nhấm nháp lớp kem trước để cảm nhận hai tầng hương vị, rồi mới để chúng hòa quyện vào nhau.

Cà phê trứng được đặt trong một cốc nước nóng để giữ nhiệt độ ấm vừa phải. Ảnh: Cà phê trứng 3T.

Không chỉ du khách, nhiều người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng như tỷ phú Tim Cook, Jensen Huang, cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng từng thưởng thức cà phê trứng tại Hà Nội.

Tháng 4/2025, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ cùng thưởng thức cà phê trứng tại một quán trong phố cổ Hà Nội và dành lời khen cho thức uống này.

Năm 2024, tỷ phú công nghệ Tim Cook lần đầu thử cà phê trứng trong cuộc gặp ca sĩ Mỹ Linh và Mỹ Anh tại Hà Nội. Trong khi đó, tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, thưởng thức cà phê trứng tại Hà Nội vào năm 2023.

Cùng năm, trong chuyến thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Ngoại trưởng Antony Blinken và đoàn tùy tùng ngoại giao cũng uống cà phê trứng tại một quán nhỏ ở Hà Nội.

Tim Cook đăng ảnh uống cà phê trứng tại Hà Nội ngày 15/4/2024. Ảnh: Tim Cook/X.

Trên các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế, cà phê trứng cũng được nhắc đến. Năm 2025, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas đưa thức uống này vào danh sách 63 loại cà phê ngon nhất thế giới.

Trong danh sách 79 đồ uống hàng đầu Đông Nam Á của chuyên trang, cà phê trứng đứng thứ 6. TasteAtlas mô tả đây là thức uống ngọt truyền thống, với cà phê nhỏ giọt qua phin kết hợp cùng lòng đỏ trứng đánh bông.

Trên tạp chí National Geographic, cây bút Kristin Braswell từng gọi cà phê trứng là "iconic coffee" (cà phê biểu tượng) của Việt Nam. Theo bà, thức uống có vị cà phê đậm, lớp kem trứng sánh, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa đồ uống và món tráng miệng khó tìm thấy bản sao.

Một phóng viên Business Insider từng nhận xét: "Cà phê trứng Việt Nam rất đặc biệt, khác hoàn toàn những ly cà phê tại châu Âu".

Sơn Tùng M-TP trong lần hẹn hò người hâm mộ trà đá vỉa hè Hà Nội cuối năm 2024.

Những lần Sơn Tùng M-TP "hẹn hò" người hâm mộ bắt đầu từ cuối tháng 11/2024. Sau một đêm diễn tại Hà Nội, nam ca sĩ ngỏ ý hẹn fan đi uống trà đá vỉa hè. Sau đó, anh thực sự check-in tại một quán vỉa hè trên phố Bà Triệu (phường Hoàn Kiếm), tạo thành trào lưu khi nhiều người tìm đến chụp ảnh theo thần tượng.

Một tháng sau, sau lời hẹn đi xích lô dạo hồ Tây, Sơn Tùng giữ lời với khán giả Hà Nội khi đăng loạt ảnh ngồi xích lô dạo phố. Người hâm mộ thích thú, dù nam ca sĩ tiếp tục... "lỡ hẹn" với họ trong cuộc gặp trực tiếp ngoài đời.

Tại TP.HCM, Sơn Tùng cũng từng rủ người hâm mộ uống cà phê bệt tại công viên 30/4, chụp ảnh tại chợ Bến Thành, dạo chơi Thảo Cầm Viên và trải nghiệm metro.

Những lần Sơn Tùng M-TP uống cà phê bệt, đi chợ Bến Thành, dạo chơi Thảo Cầm Viên và ngồi xích lô dạo hồ Tây, năm 2024-2025. Ảnh: M-TP.