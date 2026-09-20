Hàng trăm người dân cầm cờ Tổ quốc, nghẹn ngào đón liệt sĩ trở về sau gần 60 năm

Ngày 20/9, trong không khí trang nghiêm và xúc động, chính quyền địa phương cùng thân nhân đã tổ chức lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết tại nhà riêng người cháu thuộc khối Nghi Tân 3, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Hàng trăm người dân đội mưa đón liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về đất mẹ sau gần 60 năm đằng đẵng xa cách.

Trước đó một ngày, hài cốt của liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết đã được chính quyền và gia đình trang trọng dẫn đường, đưa từ tỉnh Tây Ninh về lại quê nhà Nghệ An. Trong buổi đón nhận, dẫu cơn mưa nặng hạt bủa vây, hàng trăm người dân địa phương vẫn đứng chật kín, nghiêm trang xếp hàng hai bên con đường rẽ từ Quốc lộ 46. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong mưa như một lời chào, một sự tri ân kính cẩn nhất dành cho người chiến sĩ kiên trung.

Người dân xếp hàng hai bên đường, mang cờ hoa nghẹn ngào đón nhận hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về.

Lật lại những trang ký ức của hơn nửa thế kỷ trước, vào tháng 10/1963, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn cam go, anh Hoàng Ngọc Thiết đã gác lại hạnh phúc riêng tư để lên đường nhập ngũ. Điều đáng trân quý hơn, anh khoác lên mình áo lính sau đám cưới 7 ngày, hơi ấm của người vợ trẻ vẫn còn chưa kịp nguội. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh được biên chế vào Đại đội 13, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 16, Sư đoàn 5, thuộc Quân khu 7. Trải qua biết bao trận chiến ác liệt, cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân nơi chiến trường miền Đông Nam Bộ, đến ngày 30/9/1967, người tiểu đội phó kiên trung ấy đã anh dũng hy sinh, ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Nhân dân địa phương và thân nhân dâng hương kính viếng anh linh liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết tại lễ truy điệu ở quê nhà.

Mọi lời hẹn thề của đôi vợ chồng trẻ đành gửi lại hậu phương khi liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết hy sinh mà chưa một lần được hưởng niềm vui làm cha. Nuốt nước mắt vào trong, người vợ trẻ gượng dậy giữ trọn nghĩa tào khang; mãi đến 10 năm sau ngày anh ngã xuống, bà mới nén lòng chịu bước thêm bước nữa.

Suốt nhiều thập kỷ trôi qua, nỗi đau đau đáu về người lính năm xưa chưa lúc nào nguôi ngoai trong lòng những người ở lại. Gia đình anh đã lặn lội khắp nơi, dốc lòng tìm kiếm thông tin về nơi an táng của anh nhưng tất cả đều rơi vào vô vọng. Trong tay họ, tấm giấy báo tử úa màu thời gian chỉ vỏn vẹn dòng chữ: "Hy sinh tại mặt trận phía Nam" – một dòng địa danh ngắn ngủi.

Các cựu chiến binh dâng nén hương thơm, nghẹn ngào đón người đồng đội Hoàng Ngọc Thiết trở về sau nửa thế kỷ.

Giữa lúc tưởng chừng như mọi hy vọng đã khép lại sau nhiều thập kỷ, thì phép màu đã xuất hiện vào năm 2017. Trong một lần miệt mài tra cứu thông tin trên hệ thống dữ liệu quốc gia về các nghĩa trang liệt sĩ, bà Hoàng Thị Xuyên (cháu gọi liệt sĩ Thiết bằng cậu) bỗng nghẹn ngào khi nhìn thấy cái tên Hoàng Ngọc Thiết. Qua đối chiếu, mọi thông tin từ năm sinh, quê quán đến đơn vị chiến đấu đều trùng khớp hoàn toàn với người cậu ruột thịt. Nơi liệt sĩ đang nằm lại chính là mảnh đất Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Dù nơi an nghỉ đã được tìm thấy, nhưng vì nhiều lý do khách quan, gia đình vẫn chưa thể lập tức cất bốc và đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết trở về đất mẹ. Ước nguyện đau đáu ấy cứ kéo dài thêm nhiều năm tháng, cho đến mới đây, một hành trình nghĩa tình đã được mở ra. Với sự đồng hành, hỗ trợ hết lòng của chính quyền phường Cửa Lò cùng các nhóm thiện nguyện, gia đình đã quyết định lên đường vào Tây Ninh. Họ làm các thủ tục tâm linh và pháp lý, chính thức đón người chiến sĩ kiên trung trở về với quê hương bản quán sau bao năm dài lưu lạc nơi đất khách.

Đứng trước anh linh của người lính trẻ năm xưa, em Hoàng Diệu Nhi (21 tuổi), chắt ruột gọi liệt sĩ Thiết bằng cố, không giấu nổi sự xúc động. "Sinh ra khi chiến tranh đã lùi xa, em chưa một lần được gặp mặt cố, chỉ biết đến người anh hùng của dòng họ qua những lời kể đẫm nước mắt của ông bà. Ngày đón cố trở về, em rất xúc động, tự hào và biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh của cố", Diệu Nhi chia sẻ.

Trong niềm nghẹn ngào ngày đón chú trở về, bà Hoàng Thị Khấn, SN 1962 (Cháu gọi liệt sĩ Thiết bằng chú) xót xa nhắc về người mự (vợ của liệt sĩ Thiết) với lòng kính trọng vô hạn. Dù tình nghĩa vợ chồng ngắn ngủi vỏn vẹn 7 ngày, người phụ nữ ấy vẫn một đời vẹn tình, trọn nghĩa với gia đình chồng. Đớn đau thay, cách đây tròn hai tháng, bà đã trút hơi thở cuối cùng khi tâm nguyện đón chồng về quê hương vẫn còn dang dở. Thế nhưng, nghĩa tình ấy chưa bao giờ đứt đoạn. Chính những người con riêng của bà – dù không cùng chung máu mủ – vẫn lặn lội vượt hàng ngàn cây số vào tận Tây Ninh, nâng niu đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Ngọc Thiết về lại đất mẹ, hoàn thành ước nguyện của người mẹ đã khuất.

Giây phút bịn rịn, nghẹn ngào của người thân bên linh cữu trong ngày đoàn tụ sau nửa thế kỷ.

Tại buổi lễ, Hoàng Thị Khấn thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của chính quyền và tình cảm nồng ấm của bà con. Sự chung tay của cộng đồng giữa ngày mưa gió đã sưởi ấm lòng những người ở lại, khép lại trọn vẹn hành trình nửa thế kỷ tìm kiếm đầy gian truân.

Sau gần 6 thập kỷ nằm lại nơi chiến trường khốc liệt, một người con ưu tú nay đã được trở về với quê hương bản quán, đoàn tụ với tình thâm cốt nhục. Sự chung tay, đồng lòng của chính quyền và cộng đồng hôm nay không chỉ sưởi ấm hương hồn người chiến sĩ, mà còn xoa dịu đi nỗi đau đau đáu, khỏa lấp niềm khắc khoải suốt nửa thế kỷ qua của lớp người đi sau.

Hà Hằng - Nhật Giang