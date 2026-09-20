Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dâng hương tại Tân Trào và tham dự Đêm hội Thành Tuyên

Đoàn dâng hương, nghe thuyết minh về lán Nà Nưa.

Tại các điểm di tích, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Tiếp đó, các thí sinh đã tham quan, tìm hiểu các điểm di tích tiêu biểu và trải nghiệm không gian văn hóa lịch sử hào hùng của Thủ đô Khu giải phóng xưa.

Đoàn làm lễ dâng hương tại đình Tân Trào.

Ngay sau lễ dâng hương, các người đẹp đã tham dự chương trình tái hiện Lễ cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Tày tại Tân Trào, trải nghiệm bơi mảng nghe hát Then trên hồ Nà Nưa. Đây là dịp để Top 53 thí sinh trực tiếp tìm hiểu những phong tục, nghi lễ độc đáo, trang phục truyền thống, âm nhạc cùng những nét đẹp văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày nơi đây. Sau khoảng thời gian hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, đoàn di chuyển về trung tâm phường Minh Xuân, trải nghiệm tại Khu nghỉ dưỡng Bách Thảo Ngân.

Đoàn nghe thuyết minh về Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Đoàn dự nghi lễ đám cưới người Tày ở Tân Trào.

Các thí sinh thích thú được bơi mảng nghe hát Then trên hồ Nà Nưa.

Buổi tối cùng ngày, Top 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức có mặt tại Quảng trường để tham dự Chương trình Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên với chủ đề “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”. Sự hiện diện của các người đẹp trong không gian hoành tráng, rực rỡ sắc màu văn hóa của lễ hội đèn Trung thu lớn nhất nước đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức hút, vẻ đẹp của văn hóa và du lịch Tuyên Quang đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.