Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dâng hương tại Tân Trào và tham dự Đêm hội Thành Tuyên
Tiếp tục hành trình ý nghĩa tại miền đất cách mạng, ngày 20-9, Top 53 thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tham gia chuỗi hoạt động về nguồn đặc biệt, dâng hương tại lán Nà Nưa, đình Tân Trào, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Tại các điểm di tích, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng. Tiếp đó, các thí sinh đã tham quan, tìm hiểu các điểm di tích tiêu biểu và trải nghiệm không gian văn hóa lịch sử hào hùng của Thủ đô Khu giải phóng xưa.
Ngay sau lễ dâng hương, các người đẹp đã tham dự chương trình tái hiện Lễ cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Tày tại Tân Trào, trải nghiệm bơi mảng nghe hát Then trên hồ Nà Nưa. Đây là dịp để Top 53 thí sinh trực tiếp tìm hiểu những phong tục, nghi lễ độc đáo, trang phục truyền thống, âm nhạc cùng những nét đẹp văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày nơi đây. Sau khoảng thời gian hòa mình vào không gian văn hóa bản địa, đoàn di chuyển về trung tâm phường Minh Xuân, trải nghiệm tại Khu nghỉ dưỡng Bách Thảo Ngân.
Buổi tối cùng ngày, Top 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức có mặt tại Quảng trường để tham dự Chương trình Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên với chủ đề “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”. Sự hiện diện của các người đẹp trong không gian hoành tráng, rực rỡ sắc màu văn hóa của lễ hội đèn Trung thu lớn nhất nước đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ sức hút, vẻ đẹp của văn hóa và du lịch Tuyên Quang đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202609/thi-sinh-hoa-hau-viet-nam-2026-dang-huong-tai-tan-trao-va-tham-du-dem-hoi-thanh-tuyen-95576b7/