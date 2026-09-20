MV 'Thử lòng quân tử' tìm về cội nguồn văn hóa Việt qua hát Xoan

Sau ba ngày ra mắt, MV đạt hơn 8 trăm ngàn lượt xem, nhận nhiều sự quan tâm thảo luận từ công chúng. Với việc đưa hát Xoan Phú Thọ vào MV “Thử lòng quân tử”, ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ: hành trình đi ngược ra Bắc, về với đất Tổ lần này tuy có nhiều thử thách nhưng cũng mang đến cho cô những bài học đáng quý. Khi được tận mắt nhìn, lắng nghe và tự mình trải nghiệm, cô mới có thể hiểu sâu hơn về hát Xoan thông qua những câu hát, điệu múa và các loại nhạc cụ đã được gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi trong MV "Thử lòng quân tử".

“Càng tìm hiểu, tôi càng thêm yêu và trân trọng những nét đẹp văn hóa của nước mình. Để rồi con thuyền của tôi lại tiếp tục lên đường, đi qua những vùng đất mới… để chất đầy thêm nhiều chất liệu truyền thống giàu bản sắc Việt Nam”. Đồng thời, Phương Mỹ Chi bày tỏ lòng biết ơn đến Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch, trùm phường Xoan An Thái, cố vấn chuyên môn về hát Xoan cho “Thử lòng quân tử”. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Lịch - sinh năm 1950 tại Phú Thọ, hơn 60 năm gắn bó với làn điệu hát Xoan, 13 tuổi thuộc hết 14 “quả cách” (làn điệu) trở thành đào nương trẻ nhất, là một trong bảy nghệ nhân có thể trình diễn tất cả các điệu hát Xoan cổ nguyên bản, là nữ kép trống đầu tiên của phường Xoan An Thái, bà Nguyễn Thị Lịch trở thành “báu vật sống” của phường Xoan đất Tổ.

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ảnh: NSX

Bà Nguyễn Thị Lịch tâm sự: “Tôi yêu hát Xoan bởi đây là loại hình nghệ thuật gắn với tín ngưỡng thờ cúng từ thời Hùng Vương. Với tôi, đó là tiếng hát cội nguồn của người Việt. Tôi trân trọng tinh thần của Phương Mỹ Chi khi em từ miền Nam ra Bắc để học hỏi và tìm hiểu về giá trị của hát Xoan. Điều đó cho thấy em không chỉ đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc mà còn thực sự dành thời gian để tiếp cận và tìm hiểu hơn về di sản”.

Trang phục trong MV "Thử lòng quân tử" của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Trang phục trong MV của Phương Mỹ Chi được lấy cảm hứng từ hình ảnh các nghệ nhân hát Xoan và được cách tân để phù hợp với tinh thần đương đại. Trên nền Pop-electronic cùng những giai điệu rap kết hợp với ca sĩ Rhyder, Phương Mỹ Chi đảm nhận vai trò vũ công chính, mang đến một hình ảnh khác biệt so với những sản phẩm trước đây.

Với MV “Thiên đường với người thương”, ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa được UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ và hình ảnh tỉnh Vĩnh Long, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng trong và ngoài nước.

Nâng niu Bằng khen của UBND Tỉnh Vĩnh Long vừa trao tặng, Phương Mỹ Chi cảm thấy hạnh phúc vì giờ đây tình yêu văn hóa không chỉ dừng lại ở những lượt xem hay chia sẻ trên mạng xã hội mà đã thực sự bước ra không gian thực tế. “Khi biết rằng dự án nhỏ bé của mình có thể tạo ra sức lan tỏa, đóng góp thiết thực vào việc quảng bá du lịch văn hóa địa phương, lòng tôi ngập tràn sự biết ơn”.