Phúc Thịnh nâng chất xây dựng nông thôn mới

Chuyển sang tạo giá trị

Theo đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương Phạm Thị Lý, tại nhiều khu vực, trước đây có tới 80-90% người dân phụ thuộc vào ruộng đồng, vườn tược và chăn nuôi. Rau an toàn của địa phương cũng là một trong những sản phẩm chủ lực cung cấp cho thị trường Hà Nội.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa và quỹ đất sản xuất ngày càng thu hẹp đang đặt ra yêu cầu mới đối với kinh tế nông nghiệp. Người dân không thể chỉ dựa vào những thửa ruộng, khu vườn nhỏ lẻ mà cần chuyển sang khai thác giá trị từ thương hiệu, kinh nghiệm, khoa học công nghệ và năng lực tổ chức sản xuất.

Nông nghiệp tại xã Phúc Thịnh hướng tới nâng cao giá trị.

Từ thực tế đó, các hợp tác xã trên địa bàn từng bước mở rộng liên kết sản xuất tới Sóc Sơn, Thái Nguyên và một số địa phương lân cận. Cùng với mở rộng vùng nguyên liệu, các đơn vị đưa khoa học, kỹ thuật và quy trình sản xuất vào vùng liên kết, tổ chức thu mua, tiêu thụ sản phẩm, qua đó mở rộng không gian sản xuất nhưng vẫn duy trì thị trường tại Hà Nội.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Thịnh Ngô Văn Quý, Hội hiện quản lý 24 chi hội với 5.748 hội viên; duy trì 2 chi hội và 15 tổ hội nông dân nghề nghiệp, tập trung vào những ngành nghề thế mạnh như hoa, cây cảnh và sản xuất nông nghiệp.

Nguồn lực hỗ trợ sản xuất cũng được chú trọng. Hội đang quản lý 17 phương án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với 216 hộ vay, tổng dư nợ hơn 10 tỷ đồng. Nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 93 tỷ đồng, giúp 1.325 hộ hội viên tiếp cận vốn. Cùng với hỗ trợ vốn, Hội tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Định hướng phát triển nông nghiệp của Phúc Thịnh vì thế không chỉ dừng ở nâng sản lượng mà hướng tới nâng giá trị, chất lượng và tính bền vững. Địa phương xác định hình thành các vùng sản xuất xanh, sinh thái, tuần hoàn, nâng cao giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP và đẩy mạnh thương mại điện tử.

Hạ tầng tạo động lực phát triển

Song song với đổi mới sản xuất, Phúc Thịnh đang tập trung đầu tư hạ tầng, từng bước hoàn thiện diện mạo khu vực nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Tại thôn Đoài, trong năm 2026, địa phương có 14 dự án được giao quản lý với tổng kế hoạch vốn 104,037 tỷ đồng, tổng mức đầu tư 977,675 tỷ đồng. Trong đó, 13 dự án đang thực hiện đầu tư và một dự án chuẩn bị đầu tư, tập trung vào giáo dục, giao thông, thể dục thể thao và hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, các khu đấu giá quyền sử dụng đất Đoài 2, Đoài 3, Đoài 4 và khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc thôn Đoài đang được triển khai. Các công trình giao thông N3-03, N3-04, N3-06 góp phần tăng cường kết nối thôn Đoài với các trục đường đô thị, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm tra cơ sở khám sức khỏe tại xã Phúc Thịnh.

Theo kế hoạch, năm 2026, xã Phúc Thịnh phấn đấu hoàn thành 4 dự án tại thôn Đoài; các dự án còn lại tiếp tục được triển khai, ưu tiên hoàn thiện hệ thống đường làng, ngõ xóm và những công trình hạ tầng có tính kết nối.

Những công trình này cùng với quá trình đô thị hóa đang tạo thêm dư địa để Phúc Thịnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng không gian sống và kết nối khu vực nông thôn với các trục phát triển đô thị.

Một điểm nhấn trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Phúc Thịnh là chuyển đổi số được triển khai trên nhiều lĩnh vực, trong đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai được xác định là nhiệm vụ quan trọng phục vụ hiện đại hóa công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội.

Ở cơ sở, xã duy trì 40 tổ chuyển đổi số cộng đồng và 40 điểm “Bình dân học vụ số”, với 280 thành viên hỗ trợ người dân thao tác dịch vụ công trực tuyến. Địa phương cũng tổ chức 8 lớp tập huấn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Chuyển đổi số cũng được mở rộng sang lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phúc Thịnh đã thực hiện số hóa 3D, 360 độ đối với 4 di tích lịch sử gồm đền Ba Voi, chùa Trung Oai, đình Thụy Hà và đền Cổ Dương. Ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” được triển khai, giúp người dân phản ánh hiện trường và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Hội Nông dân xã đã vận động, hướng dẫn 3.530 hội viên trang bị kỹ năng số, sử dụng nền tảng Nông dân Việt Nam, Nông dân Thủ đô trên ứng dụng iHanoi. Việc số hóa dữ liệu hội viên và sử dụng các nền tảng số trong điều hành giúp thông tin được truyền tải nhanh hơn, đồng thời tăng khả năng nắm bắt tình hình cơ sở.

Lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo

Cùng với phát triển kinh tế, Phúc Thịnh đang hướng tới nâng cao chất lượng đời sống người dân. Trong dự thảo Đề án xây dựng xã Phúc Thịnh theo mô hình xã xã hội chủ nghĩa, địa phương xác định 9 nhóm nhiệm vụ, 54 tiêu chí và 5 giải pháp đột phá, lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của nhân dân làm thước đo trung tâm.

Địa phương đồng thời nhận diện những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ như thu nhập bình quân đầu người, tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng xử lý nước thải, không gian xanh, khai thác giá trị di sản và chất lượng một số dịch vụ công.

Theo định hướng đến năm 2030, Phúc Thịnh hướng tới mô hình “Làng trong phố - Phố trong làng”, lấy công nghệ số làm nền tảng quản trị và hạnh phúc của người dân làm mục tiêu. Địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 15%/năm, thu nhập bình quân đạt ít nhất 1,5 lần mức trung bình của thành phố, chỉ số hạnh phúc đạt 9,5/10 điểm và mức độ hài lòng chung từ 95% trở lên.

Như vậy, xây dựng nông thôn mới tại Phúc Thịnh đang được triển khai theo hướng gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, kinh tế tập thể và người dân được xác định là những chủ thể quan trọng của quá trình chuyển đổi.

Việc mở rộng liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản phẩm có giá trị, cùng với hoàn thiện hạ tầng và các dịch vụ phục vụ dân sinh đang tạo thêm nền tảng để Phúc Thịnh thích ứng với quá trình đô thị hóa, từng bước hình thành diện mạo nông thôn mới theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

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