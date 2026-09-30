Hà Nội tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ nông nghiệp, môi trường
Tại cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và kế hoạch năm 2027 của ngành nông nghiệp và môi trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu ngành tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu năm 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-tang-toc-hoan-thanh-nhiem-vu-nong-nghiep-moi-truong-420126.htm