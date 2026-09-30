Hà Nội tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ nông nghiệp, môi trường

Ngày 23/12/2026 sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên HNX. Sau hai ngày tạm ngừng giao dịch, các mã này sẽ chính thức giao dịch tại HOSE từ ngày 28/12.