Gia Lai: Tìm cách tháo điểm nghẽn, thúc đẩy thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Thu hút đầu tư còn nhiều điểm nghẽn

Ngày 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với các sở, ngành và doanh nghiệp nhằm rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án có quy mô lớn, tác động đến sự phát triển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, kết quả giữa các khu vực có sự khác biệt, trong đó một số KCN chưa đạt chỉ tiêu đề ra.

Đối với 7 KCN còn dư địa, tỉnh giao thu hút 57 dự án với tổng vốn đầu tư tối thiểu 31.500 tỷ đồng. Trong 9 tháng, các KCN này mới thu hút được 12 dự án, đạt 21% chỉ tiêu, với tổng vốn đăng ký 3.132 tỷ đồng, tương đương 10% kế hoạch vốn.

Lũy kế đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút 423 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký gần 94.000 tỷ đồng; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 33,5%. Tuy nhiên, kết quả thu hút đầu tư cũng không đồng đều. Theo đó, tại KCN Nhơn Hòa đã thu hút 4/5 dự án theo chỉ tiêu được giao; KCN Nhơn Hội (Khu A) thu hút 3/6 dự án; KCN Nam Pleiku thu hút được 3 dự án.

Đáng chú ý, KCN Becamex Bình Định được giao thu hút 20 dự án, với tổng vốn 12.000 tỷ đồng nhưng sau 9 tháng vẫn chưa thu hút được dự án nào.

Từ đầu năm đến nay, KCN Becamex Bình Định chưa thu hút được được dự án nào.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lăng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc KCN Becamex Bình Định cho hay: Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp đã tiếp xúc 44 nhà đầu tư tiềm năng, đón 13 đoàn đến khảo sát; tổ chức 52 hội nghị, hội thảo, làm việc với hơn 150 doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà đầu tư mới dừng ở tham quan, trao đổi mà chưa tiến tới đầu tư.

Cũng theo ông Lăng, nguyên nhân liên quan đến biến động thị trường, thuế quan và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chi phí logistics cao do hàng hóa qua cảng Quy Nhơn phải trung chuyển; nguồn nhân lực lao động cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp.

Không chỉ hoạt động xúc tiến đầu tư chưa đạt kết quả như kỳ vọng, một số KCN còn gặp khó về hạ tầng và giải phóng mặt bằng.

Tại KCN Nam Pleiku, dù đã thu hút được 3/8 dự án theo chỉ tiêu được giao nhưng hạ tầng kỹ thuật mới thực hiện gần 38%, trong khi thời gian hoàn thành được đặt ra đến hết tháng 10/2026.

Trong khi đó, KCN Tây Giang có diện tích 300 ha nhưng mới thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 80/250 ha đã kiểm đếm xong.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, khi hạ tầng khung chưa hoàn thành, nhà máy xử lý nước thải chưa có, các điều kiện về môi trường chưa đáp ứng thì nhà đầu tư thứ cấp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, khó quyết định đầu tư.

Cùng với đó, giá thuê đất trong KCN cao trong khi hạ tầng chưa đồng bộ. Công tác xúc tiến ở một số nơi còn theo kiểu "bắt tay xong rồi về", dẫn đến việc ký ghi nhớ nhiều nhưng triển khai thực tế chậm.

Một trong những KCN trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút 423 dự án thứ cấp, với tổng vốn đăng ký gần 94.000 tỷ đồng. Trong đó có 45 dự án FDI, tổng vốn 631,5 triệu USD; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 33,5%.

Trong khi thu hút đầu tư tại một số KCN còn hạn chế, khu vực cụm công nghiệp (CCN) lại có kết quả tích cực. Toàn tỉnh hiện có 75 CCN được thành lập, trong đó 48 cụm đang hoạt động. Trong 9 tháng, các CCN thu hút 28 dự án, vượt chỉ tiêu 27 dự án tỉnh giao.

Đổi cách làm để tạo chuyển biến

Từ những điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước phải vào cuộc quyết liệt, chủ động hơn trong đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, Ban Quản lý KKT tỉnh được giao làm đầu mối tiếp nhận các vấn đề từ KCN; Sở Công Thương làm đầu mối tiếp nhận các vấn đề liên quan đến CCN.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn nhìn nhận, Sở Công Thương đã vào cuộc sâu trong việc tiếp nhận, đồng hành với chủ đầu tư CCN và doanh nghiệp. Trong khi đó, Ban Quản lý KKT tỉnh mới dừng ở các sự vụ, chưa chủ động đến với doanh nghiệp.

"Cơ quan quản lý phải nhận diện được vấn đề, đồng hành cùng doanh nghiệp chứ không ngồi chờ doanh nghiệp tới phản ánh. Chuyển từ quản lý sang kiến tạo, chủ động đến với doanh nghiệp, chủ động gỡ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đối với những KCN đã có nhà đầu tư thứ cấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh làm hạ tầng song song với các dự án thứ cấp để nhà đầu tư có thể triển khai ngay khi vào KCN.

Với những KCN còn vướng giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý phối hợp thành lập tổ công tác để xử lý từng dự án.

Về phía các chủ đầu tư, ông Tuấn yêu cầu đổi mới cách tiếp cận, xúc tiến thu hút đầu tư; đồng thời có chính sách giảm giá tiền thuê đất, hạ tầng phù hợp. Đối với các dự án công nghệ cao thực sự, tỉnh sẽ nghiên cứu để cùng với chủ đầu tư KCN, CCN có chính sách miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian phù hợp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, việc nhận diện khó khăn là để tìm giải pháp thúc đẩy phát triển. Các cơ quan, đơn vị cần nghĩ theo hướng đột phá, tạo ra cách làm mới, cách làm khác để đưa tới những hướng đi mới, phù hợp hơn.

"Các đồng chí đừng nghĩ đấy là khó nữa, hãy nghĩ đột phá đi. Nghĩ đột phá để tạo ra cách làm mới, cách làm khác, từ đó đưa tới những hướng đi mới, phù hợp hơn", Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đòi hỏi.