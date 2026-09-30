Hóa đơn 518 tỷ USD phía sau cuộc đua AI

Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, dự kiến chi hơn 518 tỷ USD cho hạ tầng AI trong 10 năm tới, cho thấy chi phí khổng lồ để cạnh tranh trong lĩnh vực này. Ảnh: Reuters.

Đằng sau một câu hỏi gửi tới chatbot là mạng lưới chip, máy chủ và trung tâm dữ liệu tiêu tốn lượng vốn ngày càng lớn. Với Anthropic - công ty đứng sau chatbot Claude - hóa đơn cho cuộc đua này có thể lên tới hơn nửa nghìn tỷ USD.

Theo bản cáo bạch IPO mà Reuters xem được, Anthropic dự kiến chi ít nhất 518 tỷ USD trong 10 năm tới để bảo đảm năng lực điện toán và hạ tầng AI từ 6 đối tác.

Khoảng 80% số tiền này gắn với những cam kết không thể hủy hoặc vẫn phải thanh toán bất kể công ty có sử dụng hết năng lực đã đặt mua hay không.

Đây không phải khoản tiền Anthropic phải trả ngay, cũng không đồng nghĩa công ty sẽ tự bỏ 518 tỷ USD xây trung tâm dữ liệu. Phần lớn là các nghĩa vụ dài hạn nhằm mua hoặc thuê năng lực điện toán từ những tập đoàn sở hữu hạ tầng và chip.

Riêng với Google, Anthropic có các nghĩa vụ trị giá khoảng 111,1 tỷ USD. Con số với Amazon là 110 tỷ USD, còn Microsoft khoảng 31,4 tỷ USD. Công ty cũng có 161,2 tỷ USD nghĩa vụ thuê không thể hủy liên quan Broadcom.

Quy mô các hợp đồng phản ánh một thay đổi trong cuộc cạnh tranh AI. Có mô hình mạnh chưa đủ, các công ty còn phải bảo đảm có đủ chip và trung tâm dữ liệu để huấn luyện mô hình mới cũng như phục vụ lượng người dùng ngày càng lớn.

Trong hồ sơ IPO, Anthropic dự báo nhu cầu đối với các hệ thống AI tiên tiến có thể vượt nguồn cung và hoạt động phát triển sẽ bị giới hạn chủ yếu bởi lượng năng lực điện toán sẵn có. Vì thế, công ty chấp nhận ký những hợp đồng kéo dài nhiều năm để giữ trước công suất.

Doanh thu tăng, hóa đơn cũng phình lên

Quy mô 518 tỷ USD càng đáng chú ý khi đặt cạnh tình hình tài chính hiện tại của Anthropic.

Doanh thu công ty tăng khoảng 12 lần trong năm 2025, lên gần 4,6 tỷ USD. Nhưng riêng chi phí điện toán và hạ tầng trong năm đã đạt 7,33 tỷ USD, hơn ba lần năm trước. Tổng chi phí hoạt động lên tới 12,65 tỷ USD.

Anthropic báo lỗ ròng khoảng 42 tỷ USD trong năm 2025, dù phần lớn khoản lỗ này liên quan một khoản điều chỉnh kế toán trị giá khoảng 34 tỷ USD. Lỗ hoạt động vẫn vượt 8 tỷ USD.

Sang năm 2026, bức tranh doanh thu thay đổi nhanh chóng. Reuters cho biết doanh thu quý II của Anthropic đạt 11,5 tỷ USD. Công ty dự kiến có quý thứ hai liên tiếp ghi nhận lợi nhuận hoạt động điều chỉnh dương.

Khách tham quan gian hàng của Anthropic tại hội nghị công nghệ Dreamforce 2026 ở San Francisco, Mỹ, ngày 17/9. Ảnh: Reuters.

Nhưng tốc độ tăng trưởng đó cũng kéo theo nhu cầu điện toán lớn hơn.

Mỗi mô hình AI cần lượng lớn chip để huấn luyện. Sau khi hoàn thành, việc vận hành mô hình cho hàng triệu người dùng tiếp tục tiêu tốn năng lực xử lý. Các mô hình ngày càng phức tạp, cùng sự phát triển của các AI agent có thể thực hiện chuỗi nhiệm vụ dài, khiến nhu cầu này tiếp tục tăng.

Anthropic vì thế đang đặt cược vào năng lực điện toán trước khi biết chính xác mình sẽ cần bao nhiêu trong nhiều năm tới.

Đổi lại, phần lớn những cam kết đã ký khó có thể rút lại nếu nhu cầu thấp hơn dự kiến. Trong khi đó, gần 1/4 doanh thu Anthropic năm 2025 đến từ chỉ hai khách hàng, còn nhiều khách hàng lớn không bị ràng buộc bởi hợp đồng dài hạn.

Điều này tạo ra sự chênh lệch đáng chú ý: công ty phải khóa một phần chi phí hạ tầng trong nhiều năm, trong khi nguồn thu từ khách hàng có thể linh hoạt hơn nhiều.

Cuộc đua giữ chỗ cho AI

Anthropic không phải công ty duy nhất đẩy mạnh đầu tư hạ tầng.

OpenAI cùng các đối tác đã công bố dự án Stargate với quy mô lên tới 500 tỷ USD cho hạ tầng AI tại Mỹ. Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ lớn đang liên tục tăng đầu tư vào trung tâm dữ liệu, chip và nguồn điện phục vụ AI.

Quy mô cam kết của Anthropic đặc biệt đáng chú ý bởi công ty không sở hữu một hệ thống điện toán đám mây khổng lồ như Amazon, Microsoft hay Google. Thay vào đó, hãng phải mua năng lực từ chính những tập đoàn vừa là nhà đầu tư, nhà cung cấp, vừa có thể là đối thủ trong thị trường AI.

Các thỏa thuận cũng trải rộng trên nhiều loại chip. Anthropic sử dụng TPU của Google, công nghệ của Amazon, GPU Nvidia qua Microsoft và đang mở rộng hợp tác với AMD. Cách phân bổ này giúp công ty không phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp, đồng thời bảo đảm lượng năng lực điện toán lớn hơn trong những năm tới.

Khoản đầu tư hạ tầng khổng lồ xuất hiện đúng lúc Anthropic chuẩn bị bước ra thị trường chứng khoán. Công ty đã nộp hồ sơ IPO mật và bản cáo bạch cho thấy hãng đang đặt cược rằng AI có thể tạo ra thay đổi kinh tế lớn hơn cả công nghiệp hóa, điện hay Internet.

Những con số trong hồ sơ đồng thời cho nhà đầu tư thấy chi phí của tham vọng đó.

Năm 2025, Anthropic thu gần 4,6 tỷ USD nhưng đã chi hơn 7 tỷ USD riêng cho điện toán và hạ tầng. Trong 10 năm tiếp theo, hãng dự kiến dành ít nhất 518 tỷ USD để bảo đảm nguồn lực này.

Phần lớn số tiền sẽ chảy tới những công ty đang sở hữu thứ ngày càng trở nên khan hiếm trong cuộc đua AI: chip, trung tâm dữ liệu và năng lực điện toán.