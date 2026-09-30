Bỏ việc lương 203 triệu đồng/tháng để đi bán hàng rong, chàng trai nói lý do khiến nhiều người bất ngờ

Ở tuổi 30, Alvin Tan đưa ra quyết định bị nhiều người nhận xét là “dở hơi”: nghỉ việc tại Meta Singapore để chuyển sang bán hàng rong.

Khi còn làm việc cho tập đoàn công nghệ, Alvin nhận mức lương khoảng 10.000 SGD/tháng, tương đương 203 triệu đồng. Hiện thu nhập bình quân của anh từ việc bán mì chỉ còn khoảng 4.000 SGD/tháng, tương đương 81 triệu đồng, chưa bằng 1/2 trước đây.

Quyết định của Alvin được đưa ra trong bối cảnh Meta bắt đầu cắt giảm khoảng 10% nhân sự vào tháng 5/2026. Sự phát triển của AI cũng khiến anh nghĩ đến khả năng cơ hội việc làm của kỹ sư phần mềm có thể bị thu hẹp.

Thay vì chờ đến lúc trở thành người bị cắt giảm, Alvin lựa chọn chủ động rời đi. Anh cho rằng kinh doanh đồng nghĩa với việc tự chịu trách nhiệm về kết quả, thay vì phụ thuộc vào những yếu tố ngoài khả năng kiểm soát.

Sau 1 thời bán mì rong, Alvin Tan đã mở được 1 tiệm mì nhỏ

Alvin không lập tức dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mở nhà hàng. Anh áp dụng tư duy “thử nghiệm trước, mở rộng sau” từng có trong ngành công nghệ.

Ban đầu, anh nấu mì Hokkien mee tại nhà rồi mời mọi người ăn thử miễn phí. Sau đó, Alvin tham gia các sự kiện ẩm thực để kiểm chứng phản hồi trước khi mở quầy mì Umami tại Geylang vào tháng 7/2025.

Khi bắt đầu kinh doanh, Alvin nhận ra nấu ngon chưa đủ để tạo ra lợi nhuận. Anh từng tập trung nhiều vào hương vị nhưng chưa tính kỹ giá nguyên liệu.

Một suất Hokkien mee tại Singapore thường có giá khoảng 5-6 SGD, tương đương 102.000-122.000 đồng. Mì tại quầy của Alvin được bán với giá 6-8 SGD, khoảng 122.000-162.000 đồng.

Quầy mì có thể đạt doanh thu tối đa 19.000 SGD/tháng, tương đương 386 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ toàn bộ chi phí, Alvin chỉ còn khoảng 4.000 SGD, tương đương 81 triệu đồng.

So với thời làm tại Meta, thu nhập của anh giảm 60%. Alvin còn phải làm nhiều giờ hơn và tự gánh rủi ro. Những ngày vắng khách, nguyên liệu đã mua có thể phải bỏ đi. Tình hình chỉ dần cải thiện khi quầy được nhiều người biết đến và có khách quay lại thường xuyên.

Sau hơn 1 năm rời ngành công nghệ, Alvin cho biết có những tháng anh không thể dành tiền để đầu tư. Dù vậy, anh vẫn sống ổn vì nhu cầu chi tiêu không lớn, chủ yếu dành cho ăn uống, phương tiện công cộng và 1 chuyến du lịch một mình mỗi năm.

Alvin chưa có kế hoạch kết hôn hoặc sinh con. Anh thừa nhận việc chuyển sang kinh doanh ăn uống sẽ khó khăn hơn với những người phải chăm lo cho gia đình.

Với Alvin, đây không phải sự hy sinh mà là chi phí cơ hội. Anh kiếm ít hơn, ngủ ít hơn và giảm thời gian dành cho người thân, bạn bè, nhưng đổi lại có thể tự quyết định công việc của mình.