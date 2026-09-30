Hà Nội kiểm tra công tác thi hành án hành chính tại 5 xã, phường

Theo kế hoạch, trong quý IV-2026, thành phố sẽ kiểm tra tại UBND các phường Dương Nội, Hà Đông, Đại Mỗ và UBND các xã Mê Linh, Phúc Thịnh. Thời gian cụ thể tại từng đơn vị do Đoàn kiểm tra thống nhất và thông báo trên cơ sở tình hình thực tế, yêu cầu công tác.

Sang năm 2027, thành phố tiếp tục kiểm tra các xã, phường còn tồn đọng các bản án đã được cơ quan có thẩm quyền kiến nghị, đôn đốc hoặc có quyết định buộc thi hành án hành chính.

Nội dung kiểm tra gồm kết quả thi hành án hành chính đối với từng bản án, quyết định. Đối với những bản án, quyết định chưa thi hành xong, Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ các nội dung đã thi hành, nội dung còn phải thi hành; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian và tiến độ thi hành xong bản án, quyết định.

Đoàn kiểm tra cũng xem xét việc thực hiện trách nhiệm của người phải thi hành án, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; việc xử lý trách nhiệm đối với trường hợp chậm thi hành, không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Tòa án.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê và các kiến nghị, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về thi hành án hành chính cũng thuộc nội dung kiểm tra.

Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, trong đó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn. Sở Tư pháp được giao chủ trì tham mưu tổ chức kiểm tra; rà soát hồ sơ, tài liệu liên quan đến các bản án, quyết định thuộc diện kiểm tra; tổng hợp kết quả và dự thảo kết luận kiểm tra để trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành.

Đối với các đơn vị được kiểm tra, UBND thành phố yêu cầu xây dựng báo cáo, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và giải trình các nội dung liên quan. Với từng bản án, quyết định chưa thi hành xong, đơn vị phải xác định rõ nội dung còn phải thi hành, nguyên nhân, giải pháp, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm và cam kết lộ trình thi hành xong.

Các xã, phường được kiểm tra đồng thời phải thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị, yêu cầu được nêu trong kết luận. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ kết luận kiểm tra, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định.