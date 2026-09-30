CNCTech khẳng định năng lực công nghiệp hỗ trợ tại Hội thảo khoa học quốc gia

Tại sự kiện, Tập đoàn CNCTech giới thiệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, khẳng định năng lực sản xuất và khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian hàng của CNCTech tại khu trưng bày, triển lãm giới thiệu những sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh vai trò của công nghiệp hỗ trợ trong nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với lợi thế về vị trí kết nối, hạ tầng và quỹ đất công nghiệp, Phú Thọ đang định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng chuyên sâu, tập trung vào cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử và các ngành công nghệ cao.

Một trong những điểm nhấn của Hội thảo là không gian trưng bày các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu. Tại đây, CNCTech giới thiệu các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ những lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như điện tử, bán dẫn, thiết bị y tế và công nghiệp ô tô.

Đáng chú ý, các sản phẩm của CNCTech hiện được cung cấp cho nhiều tập đoàn lớn trong nước, doanh nghiệp FDI và xuất khẩu tới hơn 35 quốc gia, trong đó có các thị trường như Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Từ những chi tiết, linh kiện đòi hỏi độ chính xác cao đến các sản phẩm phục vụ những ngành công nghiệp công nghệ cao, mỗi sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, độ ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đây cũng là kết quả của quá trình doanh nghiệp liên tục đầu tư vào công nghệ, thiết bị, quản trị sản xuất và đội ngũ nhân lực kỹ thuật.

Đoàn đại biểu tham quan tại gian hàng của Tập đoàn CNCTech.

Sự hiện diện của CNCTech tại Hội thảo không chỉ mang đến những sản phẩm cụ thể để giới thiệu năng lực sản xuất, mà còn cho thấy hành trình doanh nghiệp Việt từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực chế tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

CNCTech đang phát triển hệ sinh thái công nghiệp dựa trên ba trụ cột gồm Công nghệ sản xuất, Giải pháp công nghiệp và Dịch vụ logistics. Trong đó, công nghệ sản xuất được xác định là nền tảng để nâng cao năng lực chế tạo, gia tăng hàm lượng công nghệ và giá trị trong sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

Việc tham gia Hội thảo khoa học quốc gia cũng mở ra không gian để CNCTech kết nối, chia sẻ và trao đổi về những định hướng phát triển mới của ngành công nghiệp hỗ trợ, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào các chuỗi sản xuất khu vực và toàn cầu.

Với nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất và hệ sinh thái được đầu tư đồng bộ, CNCTech hướng tới đóng góp thiết thực vào việc củng cố năng lực nội sinh của công nghiệp Việt Nam, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các chuỗi cung ứng quốc tế, qua đó nâng cao giá trị và vị thế của sản phẩm công nghiệp Việt trên thị trường toàn cầu.