Lạm phát Eurozone tăng vọt, ECB chịu thêm sức ép tăng lãi suất

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

ECB đã tăng lãi suất 2 lần trong năm nay nhằm ngăn đà tăng giá nhanh ăn sâu vào nền kinh tế. Trong vài tuần qua, giới đầu tư đã gia tăng đồn đoán vào khả năng ECB tiếp tục tăng lãi suất, khi giá khí đốt tự nhiên, xăng và dầu diesel đều tăng vọt.

Theo số liệu mới công bố, tỷ lệ lạm phát của Pháp trong tháng 9/2026 tăng lên 3,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với 2,6% trong tháng 8. Tại Italy (I-ta-li-a), con số này tăng vọt lên 4,1%, từ mức 3,2% trong tháng 8. Cả hai mức đều cao hơn mục tiêu 2% của ECB.

Tại Đức, lạm phát trong tháng 9 tăng tốc với nhịp độ nhanh nhất trong gần 3 năm, do chi phí năng lượng tăng cao. Theo số liệu sơ bộ từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), giá tiêu dùng trong tháng đã tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 12/2023, cao hơn mức dự báo tăng 3,2% mà giới phân tích đưa ra. Tại Tây Ban Nha, tỷ lệ lạm phát tăng lên 5% trong tháng 9, từ mức 4,6% trong tháng 8.

Bà Mariana Monteiro, chuyên gia tại ngân hàng J.P. Morgan, cho biết lạm phát năng lượng dường như đã vượt dự báo tại tất cả các nước đã công bố số liệu tính tới nay, và lạm phát lương thực cũng vượt dự báo, dù ở mức độ khiêm tốn hơn nhiều.

ECB trước đó dự báo lạm phát sẽ tăng tốc từ 3,3% trong quý III lên 3,6% trong 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, giới kinh tế cho rằng mức đỉnh thực tế nhiều khả năng sẽ gần 4% hơn, do chi phí năng lượng đang ở mức rất cao.

Do đó, thị trường hiện dự đoán sẽ có thêm 4 đợt tăng lãi suất nữa trong 12 tháng tới, bên cạnh 2 đợt đã thực hiện trong mùa Hè vừa qua.

Ông Rory Fennessy, chuyên gia kinh tế cấp cao phụ trách khu vực châu Âu tại Oxford Economics, công ty tư vấn kinh tế độc lập có trụ sở tại Anh, nhận định giá năng lượng khó sớm điều chỉnh giảm. Theo ông, hiện có rất ít dấu hiệu về một giải pháp cho căng thẳng tại Trung Đông, trong khi mùa Đông đang tới gần.

Theo kịch bản "bất lợi" của ECB, lạm phát sẽ đạt 4% trong cả quý IV năm nay và quý I/2027. Giới kinh tế cho rằng mức giá năng lượng hiện tại đang gần với kịch bản này hơn là kịch bản cơ sở của ECB.

Bên cạnh đó, đà tăng giá gần đây của đồng USD sẽ càng làm trầm trọng thêm vấn đề lạm phát tại châu Âu, do các mặt hàng nguyên liệu quan trọng được định giá bằng USD, nên tác động tỷ giá khiến giá năng lượng trở nên đắt đỏ hơn nữa khi quy đổi sang đồng nội tệ.

Chủ tịch ECB, bà Christine Lagarde, cho biết hôm thứ Hai rằng do đà tăng lạm phát trong năm nay chưa tạo ra các hiệu ứng vòng hai nguy hiểm trên toàn khu vực đồng euro, một phản ứng chính sách ở mức vừa phải từ ECB vẫn là lựa chọn phù hợp.