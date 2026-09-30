Xăng dầu tiếp tục được giảm thuế đến hết năm

Chính phủ đã quyết định kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu đến hết năm nay. Ảnh: T.L.

Ngày 30/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 43 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, các mức thuế MFN, thuế bảo vệ môi trường và thuế VAT được duy trì ở mức 0% đến hết ngày 31/12. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng tiếp tục thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo quy định hiện hành, xăng khoáng chịu thuế suất 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Trước đó, các chính sách giảm thuế này được áp dụng đến hết ngày 30/9. Việc tiếp tục kéo dài được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn ở mức cao và thị trường năng lượng đối mặt nhiều rủi ro.

Trong tờ trình, Bộ Tài chính cho biết tình hình xung đột tại Trung Đông nhiều khả năng tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa thể xác định thời điểm kết thúc. Ngay cả trong trường hợp xung đột sớm chấm dứt, việc khôi phục công suất khai thác và hạ tầng dầu khí tại khu vực này cũng cần thời gian. Do đó, giá dầu thế giới khó giảm nhanh và có khả năng duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Bộ Tài chính đánh giá diễn biến giá dầu thế giới tiếp tục tác động đến mặt bằng giá nhiên liệu trong nước, qua đó ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và giá bán lẻ xăng dầu.

Cơ quan này cũng cho biết CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, trong khi thị trường năng lượng còn nhiều rủi ro. Việc tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ thuế có thời hạn được kỳ vọng góp phần hạn chế chi phí phát sinh, hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định sản xuất kinh doanh và bảo đảm nguồn cung năng lượng.

Theo Bộ Tài chính, chính sách thuế được kéo dài cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu và nguyên liệu, giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường nhập khẩu truyền thống, qua đó góp phần bảo đảm nguồn cung trong nước.