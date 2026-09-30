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[Infographic] Chứng khoán ngày 30/9: VN-Index giảm 9,11 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 15,6% so phiên trước

Kết phiên giao dịch cuối tháng 9, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%) về mức 1.768,62 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 171 mã giảm giá, 127 mã tăng giá và 58 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 15,6% so phiên trước.

Báo Nhân Dân
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Khối ngoại gia tăng bán ròng với giá trị bán 891,2 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

GIANG KHÔI-MINH ĐỨC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-chung-khoan-ngay-309-vn-index-giam-911-diem-khoi-luong-giao-dich-khop-lenh-tang-156-so-phien-truoc-post992112.html