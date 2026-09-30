[Infographic] Chứng khoán ngày 30/9: VN-Index giảm 9,11 điểm, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 15,6% so phiên trước

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi sát sao, trong tháng 8/2026 đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số PCE lõi tăng 3%. Cả hai mức tăng này đều thấp hơn đáng kể so với dự báo.