Phú Thọ thúc đẩy công nghệ và chuyển đổi số

170/276 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW đã hoàn thành

Chiều 22/9, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo. Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ

Theo báo cáo tại hội nghị, đến quý III/2026, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh được thực hiện bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu thực tiễn. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai theo hướng thống nhất đầu mối, phân định rõ trách nhiệm, tăng cường theo dõi, đôn đốc và xử lý các điểm nghẽn trong quá trình thực hiện.

Tổng số nhiệm vụ được theo dõi, tổng hợp trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW là 276 nhiệm vụ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 170 nhiệm vụ, đạt 61,6%; 7 nhiệm vụ đang thực hiện và 99 nhiệm vụ thường xuyên. Cùng với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tiếp tục được triển khai trên các trụ cột gồm dịch vụ công, hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, kinh tế số và xã hội số.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,97%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,46%. Riêng cơ chế “Luồng xanh” đã tiếp nhận và giải quyết 539/539 hồ sơ, tất cả đều đúng và trước hạn. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng. 100% xã, phường đã có cáp quang băng rộng. Mạng 5G phủ 100% các đô thị trung tâm và khu công nghiệp, tỷ lệ dân số được phủ sóng đạt trên 67%, vượt chỉ tiêu năm 2026.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực có lợi thế

Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, quản lý chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ tiếp tục được triển khai. Phú Thọ hiện có 25 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao. Doanh thu của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, công nghệ cao trong 9 tháng năm 2026 ước đạt trên 70.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong thực hiện các nhiệm vụ Trung ương giao.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, với chuyển đổi số, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch, đồng thời gắn chuyển đổi số chặt chẽ với phát triển kinh tế số. Đối với khoa học và công nghệ, tỉnh tập trung giải quyết các bài toán lớn, tăng cường hợp tác và kết nối. Việc ứng dụng công nghệ được ưu tiên vào những lĩnh vực có lợi thế thực tiễn như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; đồng thời tận dụng nguồn lực FDI phục vụ phát triển công nghiệp.

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo theo hướng thực chất

Đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu việc thành lập phải bảo đảm đúng yêu cầu của Trung ương, đồng thời đặt mục tiêu hoạt động thực chất và chống lãng phí. Tỉnh ưu tiên tận dụng, cải tạo cơ sở vật chất, nhà đất dôi dư để hình thành không gian phục vụ đổi mới sáng tạo, trong đó có sàn giao dịch, khu giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghệ và các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Với Trung tâm An ninh mạng, yêu cầu đặt ra là quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả và triển khai theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh được yêu cầu tăng cường theo dõi tiến độ, chất lượng, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Trọng tâm là hoàn thành đúng tiến độ chương trình công tác năm 2026 và các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo tỉnh giao. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cũng yêu cầu việc cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của Trung ương phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn và rõ thẩm quyền. Mục tiêu được đặt ra là đưa Phú Thọ trở thành địa phương tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Nguồn ảnh: Báo Phú Thọ

Tại hội nghị, tỉnh công bố các quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; thành lập Tổ giúp việc và các tổ công tác của Ban Chỉ đạo. Hội nghị đồng thời triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các tổ công tác; thực hiện bàn giao nhiệm vụ cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.