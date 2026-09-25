Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Dự hội nghị có đồng chí Triệu Văn Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại đợt 3, Đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kiểm tra kết quả thực hiện công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, công tác chuyển đổi số. Đồng thời, đoàn cũng giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo, đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã chủ động, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ trong điều kiện địa phương đồng thời phải triển khai khối lượng lớn nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động và vận hành hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp. Việc thực hiện các kết luận, kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, triển khai kịp thời.

Đoàn Kiểm tra, giám sát đánh giá, công tác cán bộ ở tỉnh Điện Biên có những chuyển biến tích cực. Nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với đề cao thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, tập thể lãnh đạo và cấp ủy trong công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc; quy trình công tác cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch.

Đại biểu dự hội nghị.

Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa theo chức danh; đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, tích cực, chủ động trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, giữ gìn phẩm chất, đạo đưc, lối sống.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế đối với các nội dung được kiểm tra, giám sát đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Việc thông qua dự thảo báo cáo là cơ sở để Đoàn Kiểm tra, giám sát tiếp tục hoàn thiện các nội dung, kết luận theo quy định.