Dàn tỷ phú công nghệ Mỹ dự quốc yến chiêu đãi ông Tập Cận Bình

Theo Forbes, quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện tại Phòng Đông (East Room) của Nhà Trắng có sự tham dự của nhiều tỷ phú đứng đầu những công ty công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới.

CEO SpaceX và Tesla Elon Musk, người có khối tài sản ròng được Forbes ước tính ở mức 927,9 tỷ USD, có mặt tại quốc yến cùng với nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, với khối tài sản ròng ở mức 369,3 tỷ USD.

Nhà sáng lập Dell Technologies Michael Dell (tài sản ròng 265,4 tỷ USD) cũng nằm trong danh sách khách mời.

CEO Meta Mark Zuckerberg (tài sản ròng 266,4 tỷ USD) và CEO Nvidia Jensen Huang (tài sản ròng 194,5 tỷ USD) cùng CEO Microsoft Satya Nadella cũng tới Nhà Trắng vào tối 24/9 giờ địa phương. Cựu CEO Apple và hiện là Chủ tịch điều hành của hãng này là ông Tim Cook cũng tham dự quốc yến.

Bên cạnh đó, danh sách khách mời là các tỷ phú công nghệ Mỹ còn có CEO OpenAI Sam Altman và CEO Google Sundar Pichai. Nhà Trắng cũng mời cả CEO của tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH Bernard Arnault (Pháp) và con trai ông là Alexandre Arnault tham dự quốc yến.

AP, Fox News và CNBC cho biết không có lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc nào tham dự quốc yến. Theo AP, giới chức hai nước từng trao đổi về khả năng mời một số lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này gặp trở ngại do phía Mỹ chậm đưa ra các quy định cụ thể và chưa làm rõ vai trò của các CEO Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các khách mời nghe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại quốc yến. Ảnh: Tân Hoa xã

Phát biểu tại quốc yến, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, với tư cách là lãnh đạo hai quốc gia, Chủ tịch Tập Cận Bình và ông đều hiểu rằng cả hai đại diện cho những thể chế khác nhau, nhưng mối quan hệ giữa nhân dân hai nước vẫn bền chặt và quan hệ giữa hai nước “chưa bao giờ tốt đẹp hơn lúc này”.

“Kể từ khi những con tàu thương mại đầu tiên từ New York rời cảng và cập bến bên bờ Châu Giang, người dân Mỹ và Trung Quốc luôn trao đổi hàng hóa, kiến thức, phong tục và tư tưởng. Đây chính là nền tảng cho hoạt động thương mại và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ này, mang lại thịnh vượng và an ninh cho các thế hệ mai sau,” ông Donald Trump nói.

“Tối nay, tại đây trên đất Mỹ, chúng ta có sự hiện diện của một số nhà lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa,… Tôi có thể nói với các vị rằng tối nay, nếu chúng tôi có đủ chỗ, chúng tôi có thể đã đón hơn 1.000 người, kể cả phải đứng. Căn phòng này chỉ có sức chứa khoảng 145 người, chỉ khoảng đó thôi,” nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước lần này đã bổ sung những nội dung mới cho mối quan hệ Trung - Mỹ, đồng thời đưa ra định hướng chiến lược mới cho quan hệ giữa hai nước.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên cần hành động với tư cách là những nước lớn có trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, bắt kịp xu thế của thời đại, tìm kiếm một phương thức mới để các nước lớn chung sống với nhau và viết nên một chương mới trong quan hệ hữu nghị.

“Ngày nay, quan hệ Trung Quốc - Mỹ một lần nữa đứng trước một điểm khởi đầu lịch sử mới. Tổng thống Trump đã đề ra mục tiêu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” và dẫn dắt người dân Mỹ đạt được những thành tựu phát triển quan trọng. Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện công cuộc phục hưng, trong khi tiến trình hiện đại hóa. Hai mục tiêu này đều rất lớn lao và hoàn toàn có thể hỗ trợ lẫn nhau để cùng thành công,” ông Tập Cận Bình tuyên bố.