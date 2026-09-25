Hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026).

Ngày 6/8/1976, Việt Nam - Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ những bước đi ban đầu, quan hệ song phương giữa hai nước từng bước phát triển thành Đối tác chiến lược năm 2013. Đặc biệt, sự kiện hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, đưa mức độ tin cậy chính trị và chiều sâu hợp tác lên tầm cao mới. Bước sang năm 2026, khuôn khổ hợp tác càng được cụ thể hóa thông qua tư duy “Ba kết nối” gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp - địa phương và kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh.

Bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân. Bà Lê Thị Hải Thiên - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh cho biết: Sau khi hợp nhất các tổ chức hội từ Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Hội thân nhân kiều bào Lào - Thái Lan tỉnh Phú Thọ, tổ chức Hội có không gian hoạt động rộng lớn, lực lượng hội viên phong phú với 358 hội viên sinh hoạt tại 16 chi hội. Dù trong giai đoạn đầu mới hợp nhất còn gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động khi mọi chi phí chủ yếu dựa vào đóng góp tự túc của hội viên, tập thể Hội vẫn duy trì nền nếp sinh hoạt, tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và làm điểm tựa vững chắc cho bà con kiều bào.

Hội tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức từ cấp tỉnh đến các chi hội, chú trọng phát triển lực lượng hội viên trẻ kế cận. Đồng thời phát huy vai trò cầu nối thông tin, vận động kiều bào và thân nhân hướng về quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện nhân đạo và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, mở rộng các hoạt động giao lưu hữu nghị, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Đất Tổ đến với bạn bè quốc tế. Qua đó góp phần phát triển quan hệ đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan.

Những nỗ lực trong công tác đối ngoại nhân dân và các hoạt động ngoại giao của tỉnh thời gian qua đã mang lại những thành tựu đáng tự hào. Tỉnh hiện trở thành điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư Thái Lan với tổng số vốn đầu tư trên 400 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển hạ tầng khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh hợp tác kinh tế - đối ngoại là sự kiện Phú Thọ phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam tổ chức thành công Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” với quy mô lớn, thu hút hơn 400 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Đại sứ quán Thái Lan và các tập đoàn hàng đầu hai nước. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn như: CP Group, Central Retail, MM Mega Market và đặc biệt là Dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng - AMATA City Phú Thọ với quy mô gần 500ha, tổng vốn đầu tư khoảng 185 triệu USD đã minh chứng cho xu hướng hợp tác chiến lược dài hạn, thực chất và hiệu quả. Những dự án này không chỉ đóng góp nguồn lực tài chính lớn cho sự phát triển của tỉnh mà còn tạo thêm nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương.

Vừa qua, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026). Sự kiện đánh dấu mốc phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước, cũng như nhìn lại chặng đường quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Nhân dân tỉnh Phú Thọ với Nhân dân Thái Lan.

Phát huy những kết quả đạt được trong 50 năm qua cũng như định hướng trọng tâm thời gian tới, bà Nguyễn Thị Chúc Hảo - Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết, hoạt động của Liên hiệp và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh sẽ theo ba hướng: Sâu hơn, thực chất hơn và gần hơn. Từ đó, có thể nghiên cứu những chương trình rất cụ thể như giao lưu thanh niên, sinh viên Phú Thọ - Thái Lan; giao lưu văn hóa, du lịch; kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh với các doanh nghiệp Thái Lan; phối hợp với các doanh nghiệp Thái Lan đang đầu tư tại Phú Thọ triển khai các chương trình vì cộng đồng; đồng thời từng bước xây dựng những hoạt động giao lưu thường niên mang dấu ấn riêng của Phú Thọ. Hiện thực hóa mục tiêu đó, đối ngoại nhân dân sẽ không chỉ góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan mà thực sự trở thành một nguồn lực mềm phục vụ sự phát triển của địa phương.