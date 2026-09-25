Xã Tiên Phước đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Nhiều dự án trọng điểm còn vướng mắc được lãnh đạo xã Tiên Phước yêu cầu xử lý dứt điểm trong thời gian tới. Ảnh: PHƯƠNG TRẦN

Đoàn kiểm tra thực tế 13 công trình, dự án trên địa bàn xã; trong đó có dự án kè chống xói lở suối Bình An, đường ĐH2.TP, cầu Đập Mây, sân vận động Tiên Phước, sân thể thao Trường THCS Lý Tự Trọng, Khu tưởng niệm cuộc đấu tranh Cây Cốc, dự án thí điểm Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện...

Tại từng công trình, đoàn kiểm tra khối lượng thực hiện, tiến độ thi công và lộ trình triển khai các hạng mục còn lại; đồng thời nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Lãnh đạo xã Tiên Phước yêu cầu thực hiện nghiêm các mốc thời gian hoàn thành được giao. Cụ thể, hoàn thành 300m còn lại của công trình nâng cấp đường ĐH2.TP; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu, bàn giao dự án thí điểm Trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện trước ngày 30/9.

Ngoài ra, khẩn trương hoàn thành sân thể thao Trường THCS Lý Tự Trọng trước ngày 15/10; hoàn thiện các hạng mục còn lại, nghiệm thu và bàn giao sân vận động Tiên Phước trước ngày 31/10.

Đối với kè chống xói lở suối Bình An, đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm cam kết tiến độ. Đối với đường tránh lũ nối thị trấn Tiên Kỳ với quốc lộ 40B, tập trung thi công tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, bảo đảm các mốc tiến độ đề ra.

Riêng cầu Đập Mây, tập trung đẩy nhanh các hạng mục móng, thân trụ và mố cầu; hoàn thành toàn bộ công trình, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 1/2027.