Phường Ngũ Hành Sơn thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 4.952 tỷ đồng

Thường trực Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn chủ trì hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HUY

9 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường triển khai hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; vận hành thông suốt, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về giải quyết thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được tiếp nhận trên các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn tại các cơ quan chuyên môn đạt 99,96%.

Phát triển đảng viên mới đạt 100% kế hoạch giao. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ dân phố gắn với sắp xếp chi bộ, ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội; sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông cấp phường; sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy phường đảm bảo đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG HUY

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 21/9 đạt hơn 4.952 tỷ đồng, đạt 82,77% dự toán giao.

3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn tập trung chỉ đạo thực hiện đạt mục tiêu chương trình, nghị quyết năm 2026 đề ra. Quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên các lĩnh vực.

Triển khai quyết liệt các giải pháp gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Triển khai đồng bộ các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển và quản lý nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt tỷ lệ cao nhất so với dự toán được giao...