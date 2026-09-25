Lâm Đồng kiểm tra khẩn các khu vực thiệt hại nặng do mưa lũ

Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực ngập lụt tại phường Bình Thuận.

Tại các điểm kiểm tra, ông Nguyễn Minh đã ân cần thăm hỏi, động viên bà con bị thiệt hại nặng do ngập lụt gây ra; đồng thời mong muốn người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của chính quyền địa phương và người dân trong việc ứng phó với lũ lụt xảy ra. Đặc biệt là công tác di dời người dân và tài sản khỏi vùng trũng thấp từ rất sớm nên tránh được tối đa thiệt hại cho người dân.

Ông Nguyễn Minh (bên phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực ngập lụt tại xã Tuyên Quang.

Ông Nguyễn Minh yêu cầu làm tốt công tác thống kê thiệt hại của người dân; hiện nay tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án chủ động ứng phó. Cần thiết triển khai di dời người dân từ sớm để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương cần khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, đánh giá mức độ ảnh hưởng để kịp thời đề xuất phương án hỗ trợ cho người dân.

Ông Nguyễn Minh (thứ hai, từ trái sang), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra khu vực ngập lụt tại xã Tuyên Quang.

Đối với các khu vực còn ngập sâu, ông Nguyễn Minh yêu cầu chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, căng dây, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng và phương tiện túc trực 24/24 để ứng cứu, xử lý sự cố. Các đơn vị đảm bảo lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cũng lưu ý Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận chủ động xây dựng nhiều kịch bản, phương án vận hành cụ thể, có thể chủ động điều tiết nước để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân. Trường hợp tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, quá trình điều tiết xả lũ cần cảnh báo thông tin liên tục, kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người trong quá trình điều tiết xả lũ.

Phường Bình Thuận (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng do mưa lũ, nhiều nhà dân ngập sâu trong nước.

Theo đánh giá của những người dân, rút kinh nghiệm từ những đợt lũ năm 2025 và nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc nạo vét, khơi thông dòng chảy nên đã giảm tối đa thiệt hại cho bà con. Việc nạo vét các kênh mương là làm nguồn nước tiêu thoát nhanh, giảm ngập úng; bên cạnh đó là sự chủ động ngay từ đầu trong di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn nên không gây ra nhiều thiệt hại như năm trước.

Nhiều nhà dân tại xã Tuyên Quang (Lâm Đồng) bị ngập sâu trong nước.

Trong tối ngày 24/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Hàm Thắng đã ban hành lệnh di dời khẩn 275 hộ dân với 937 nhân khẩu đến nơi an toàn để ứng phó mưa lũ và bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Lệnh di dời được đưa ra trong bối cảnh mưa lớn kéo dài trên địa bàn kết hợp việc hồ Sông Quao tăng lưu lượng điều tiết, làm gia tăng nguy cơ ngập sâu tại các khu dân cư ven sông Cái.

Sáng ngày 25/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng có báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Qua thống kê sơ bộ từ các địa phương, mưa lớn làm hơn 1.890 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng, thiệt hại nặng tại các xã, phường: Bình Thuận, Hàm Thắng, Tuyên Quang, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận … Toàn tỉnh có khoảng 2.800 ha cây trồng bị ngập úng; cùng với đó là hơn 10 ao cá, khoảng 430 con vật nuôi, nhiều khu nuôi tôm bị ảnh hưởng, thiệt hại. Tại nhiều địa phương, các tuyến đường dân sinh bị ngập, sạt lở hoặc hư hỏng, gây khó khăn cho việc đi lại.

Nhiều vườn thanh long đang ra trái tại xã Tuyên Quang (Lâm Đồng) bị ngập trong nước, hư hỏng hoàn toàn.

Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, sạt lở, chính quyền địa phương khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực, chủ động thông tin, thông báo, cảnh báo kịp đến người dân để phòng, tránh thiệt hại có thể xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng được huy động hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tổ chức hỗ trợ thực phẩm, nước uống và các điều kiện cần thiết để ổn định cuộc sống tại những khu vực bị ngập.