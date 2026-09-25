Dự kiến điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu tại 7 địa phương

Dự kiến điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu của 7 địa phương

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, cơ quan này đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành để áp dụng từ ngày 1/1/2027, theo khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia gửi Chính phủ.

Liên quan đến nguyên tắc áp dụng phân vùng, dự thảo nghị định cơ bản kế thừa theo danh mục quy định hiện hành.

Đồng thời, các quy định được rà soát, cập nhật lại tên một số địa bàn sau khi có sự thay đổi do thực hiện sắp xếp lại địa giới hành chính theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguyên tắc áp dụng phân vùng còn xem xét điều chỉnh phân vùng các địa bàn dựa trên các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi về hạ tầng, mức độ phát triển thị trường lao động, vùng thu hút đầu tư...

Hằng năm, Bộ Nội vụ đều yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá các địa bàn và mức lương tối thiểu đang áp dụng; trường hợp có đề xuất điều chỉnh thì địa phương phải tổ chức trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư và doanh nghiệp, trên cơ sở đó tổng hợp đề xuất gửi về Bộ để rà soát, báo cáo Chính phủ.

Ngoài ra, ngày 20/7, Bộ Nội vụ có công văn số 7707/BNV-CTL&BHXH gửi bộ ngành, địa phương đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Sau khi triển khai, có 7 tỉnh, thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu, gồm: Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Gia Lai.

Cụ thể, điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng thuộc Thành phố Hải Phòng; Phường Bình phước và các xã Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Thuận Lợi thuộc Thành phố Đồng Nai; Các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Châu Đức, Long Hải, Long Điền, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An và Đặc khu Côn Đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh; phường Mông Dương, Quang Hanh, Cẩm Phả, Cửa Ông và xã Hải Hòa thuộc Thành phố Quảng Ninh.

Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: các phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và các xã Điện Bàn Tây, Gò Nổi thuộc Thành phố Đà Nẵng; Phường Phước Long và xã Tân Khai thuộc Thành phố Đồng Nai; Các xã Bình Giã, Xuân Sơn, Đất Đỏ, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp thuộc TP.HCM; các xã Quảng Hà, Quảng Đức, Đường Hoa, Cái Chiên, Tiên Yên, Đầm Hà và đặc khu Vân Đồn thuộc Thành phố Quảng Ninh; Các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai.

Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: các xã Đông Hưng, Bắc Tiên Hưng, Đông Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Bắc Đông Hưng, Đông Quan, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Quỳnh Phụ, Minh Thọ, Nguyễn Du, Quỳnh An, Ngọc Lâm, Đồng Bằng, A Sào, Tân Tiến, Phụ Dực, Hưng Hà, Tiên La, Lê Quý Đôn, Hồng Minh, Thần Khê, Diên Hà, Ngự Thiên, Long Hưng, Lê Lợi, Kiến Xương, Quang Lịch, Vũ Quý, Bình Thanh, Bình Định, Hồng Vũ, Bình Nguyên, Trà Giang, Vũ Thư, Vũ Tiên, Vạn Xuân, Thư Trì, Tân Thuận, Thư Vũ thuộc tỉnh Hưng Yên; các xã Bình Liêu, Hoành Mô, Lục Hồn, Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh và đặc khu Cô Tô thuộc tỉnh Quảng Ninh; Các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc thuộc tỉnh Gia Lai.

Qua rà soát, Bộ Nội vụ thấy rằng các địa phương nêu trên đều đã thực hiện quy trình lấy ý kiến các tổ chức, đơn vị liên quan và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Đề xuất điều chỉnh vùng của các địa phương nhằm mục tiêu điều tiết thị trường lao động giữa các vùng, tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, hoặc do các địa bàn trên có sự phát triển về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.

Sau hơn một năm thực hiện phân vùng mới, các xã đã được sắp xếp theo hướng mở rộng địa giới hành chính, đã đi vào hoạt động ổn định, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện.

Theo Bộ này, việc điều chỉnh nâng vùng trong thời gian qua được đánh giá góp phần bảo đảm tiền lương của người lao động nhưng không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí của doanh nghiệp, giữ ổn định quan hệ lao động.