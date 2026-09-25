Tài xế bị phạt hơn 77 triệu đồng vì chở quá tải trên 100%

Trước đó, ngày 24/9/2026, trên tuyến đường tỉnh 866B, đoạn qua xã Tân Phước 3, gần Khu công nghiệp Long Giang, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50F-089.60 kéo theo rơ-moóc 50RM-231.84 chở cọc bê tông có biểu hiện chở quá tải trọng nên chặn dừng kiểm tra.

Qua làm việc, tài xế Nguyễn H. H., sinh năm 1989, ngụ thành phố Huế cho biết chở cọc bê tông từ tỉnh Tây Ninh, lưu thông theo Quốc lộ 1 đến giao cho một công trình đang xây dựng tại Khu công nghiệp Long Giang.

Phương tiện sau đó được đưa về trạm cân trên Quốc lộ 1, xã Châu Thành để kiểm tra. Kết quả cho thấy xe chở hàng vượt quá tải trọng cho phép đến 103%.

Người điều khiển phương tiện bị xử phạt 77.500.000 đồng, tước phù hiệu 2 tháng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Ảnh Trọng Tín/Trang TTĐT Công an tỉnh Đồng Tháp.

Với lỗi vi phạm trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ra quyết định xử phạt tài xế H. với số tiền 77.500.000 đồng, đồng thời tước phù hiệu 2 tháng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 22/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một doanh nghiệp thi công mở rộng tuyến cao tốc về hành vi để phương tiện thi công nằm ngoài phạm vi công trình, gây cản trở giao thông.

Qua các vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là không chở quá tải, quá khổ giới hạn cho phép để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đường.