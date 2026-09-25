Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND xã, phường

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Thường trực HĐND 99 xã, phường.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hiện, HĐND tỉnh có 61 đại biểu; HĐND cấp xã có 2.102 đại biểu. HĐND các cấp đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp, ban hành 84 nghị quyết; HĐND cấp xã đã tổ chức trên 420 kỳ họp, ban hành gần 2.600 nghị quyết. Các cơ quan của HĐND cấp xã đã triển khai giám sát, khảo sát 377 nội dung; Thường trực HĐND tỉnh đang tổng hợp, theo dõi việc giải quyết 240 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, khoa học, dân chủ và thực chất. Các Ban HĐND tham gia sớm vào quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, tăng cường khảo sát thực tế, thu thập thông tin, nâng cao chất lượng thẩm tra. Hoạt động chất vấn đổi mới theo hướng tập trung vào vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm, làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn khắc phục. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa tài liệu được đẩy mạnh, từng bước hướng tới xây dựng kỳ họp HĐND không giấy tờ.

Hoạt động giám sát được HĐND các cấp chú trọng theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào vấn đề thực tiễn, cử tri và Nhân dân quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và theo dõi giải quyết kiến nghị tiếp tục được quan tâm. Công tác tiếp công dân được triển khai theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ được HĐND các cấp tập trung triển khai là Đề án 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo Đề án. Tại cấp xã, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới phương thức tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan...

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì thảo luận.

Tại hội nghị, HĐND các cấp tập trung thảo luận 5 nhóm nội dung, gồm: nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động các Ban HĐND; đổi mới tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và theo dõi kiến nghị; phát huy vai trò của HĐND trong đồng hành cùng chính quyền tháo gỡ những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động HĐND.

Đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Ngoài ra, các đại biểu trao đổi những vấn đề thực tiễn liên quan đến tổ chức, nhân sự; quy chế làm việc và mối quan hệ phối hợp; chuẩn bị kỳ họp, thẩm tra và ban hành nghị quyết; giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình; hoạt động của Tổ đại biểu, đại biểu HĐND...

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như sau: Thường trực HĐND các xã, phường rà soát chương trình công tác năm 2026 và nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, gắn với việc thực hiện Đề án số 06 của Tỉnh ủy; lựa chọn những kinh nghiệm phù hợp để áp dụng ngay, xác định rõ công việc, người phụ trách, tiến độ và kết quả cần đạt. Các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, phân loại theo từng nhóm vấn đề, xác định rõ cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn hoặc tham mưu xử lý. Duy trì trao đổi nghiệp vụ thường xuyên giữa HĐND tỉnh với HĐND cấp xã. Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND.

Thường trực HĐND tỉnh sẽ theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nội dung đã thống nhất, lựa chọn vấn đề cần thiết để tiếp tục trao đổi tại các hội nghị giao ban tiếp theo.