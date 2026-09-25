Cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn để thực hiện có hiệu quả

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Các văn bản được quán triệt, triển khai thực hiện tại hội nghị là những văn bản cụ thể hóa các chủ trương mới của Trung ương, với nhiều nội dung lớn, mang tính chiến lược quan trọng và các vấn đề mới đặt ra trong giai đoạn hiện nay, có tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Gia Long quán triệt các chương trình hành động, kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; từ đó, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện có hiệu quả. Từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hơn nữa đời sống của Nhân dân trên địa bàn.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Kiên Cường quán triệt các chương trình hành động, kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đỗ Tiến Dũng quán triệt các chương trình hành động, kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an tỉnh trực tiếp quán triệt 11 chương trình hành động, nghị quyết, kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về: Đổi mới mô hình tăng trưởng Việt Nam; Quan điểm, định hướng sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan; Về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Về Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Quán triệt Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Ngân quán triệt Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Kế hoạch số 05 của Bộ Chính trị về thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu xã Kim Bình.

Các đại biểu dự tại điểm cầu xã Lũng Cú.

Các đại biểu dự tại điểm cầu xã Bạch Ngọc.