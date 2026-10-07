Phú Quốc - Diện mạo mới trên đảo ngọc

Những khu nghỉ dưỡng, công trình du lịch, không gian đô thị và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang tạo nên những sắc thái mới cho đảo Ngọc, mở ra những động lực phát triển mới trên hành trình trở thành điểm đến quốc tế.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định Phú Quốc từng bước trở thành một cực tăng trưởng mới, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, có sức cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện quốc tế lớn.

Cùng với việc phát huy thế mạnh về cảnh quan, du lịch nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang đẩy nhanh đầu tư hệ thống hạ tầng, trong đó có các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - du lịch và nâng cao vị thế của đảo Ngọc.

Hoàng hôn trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Cầu Hôn Phú Quốc tạo điểm nhấn giữa không gian biển đảo và quần thể đô thị, du lịch ở phía Nam Phú Quốc. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Du khách check in trên Cầu Hôn Phú Quốc. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Cầu Hôn Phú Quốc tạo điểm nhấn giữa không gian biển đảo và quần thể đô thị, du lịch ở phía Nam Phú Quốc. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Hạ tầng tại phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc đang ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Từ trên cao, không gian đô thị ven biển cho thấy sự kết hợp giữa kiến trúc, mặt nước và cảnh quan tự nhiên. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Một góc thị trấn Hoàng Hôn, quần thể kiến trúc mang hơi hướng Địa Trung Hải rực rỡ sắc màu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Thị trấn Hoàng Hôn, quần thể kiến trúc mang hơi hướng Địa Trung Hải rực rỡ sắc màu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Một góc thị trấn Hoàng Hôn, quần thể kiến trúc mang hơi hướng Địa Trung Hải rực rỡ sắc màu. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Thị trấn Hoàng Hôn và tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới nối từ An Thới ra đảo Hòn Thơm. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Mặt biển rộng mở và những đảo nhỏ tạo nên nét đặc trưng của không gian biển đảo Phú Quốc. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Một góc không gian ven biển phía Nam Phú Quốc với các công trình du lịch, đô thị và mặt biển xanh. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Khách thăm quan vườn hồ tiêu trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Du khách trải nghiệm cho voi ăn tại Vinpearl Safari Phú Quốc. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN