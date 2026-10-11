Cao Bằng đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031

Tối 11.10, tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Dự Lễ bế mạc có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và các đại biểu dự Lễ bế mạc

Về phía tỉnh Điện Biên có ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức Ngày hộị.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ; đại diện lãnh đạo sở VHTTDL 11 tỉnh tham dự Ngày hội; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Điện Biên; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương; các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và đồng bào dân tộc Mông đến từ các tỉnh trên cả nước, cùng nhân dân và du khách.

Tại Lễ bế mạc đã diễn ra nghi thức trao Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031. Theo đó, tỉnh Cao Bằng đã chính thức đón nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ bày tỏ vinh dự khi được đón nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031.

Chúc mừng tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, những ngày qua, tại mảnh đất Điện Biên lịch sử, mọi người đã cùng được sống trong một không gian văn hóa giàu bản sắc; được gặp gỡ những nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào Mông đến từ nhiều vùng miền; được chứng kiến những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của tỉnh Điện Biên cùng những kết quả tốt đẹp của Ngày hội lần này là những kinh nghiệm quý để Cao Bằng nghiên cứu, kế thừa trong quá trình chuẩn bị cho Ngày hội lần thứ V.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ phát biểu

Theo bà Hà Nhật Lệ, việc đón nhận Cờ đăng cai đối với Cao Bằng không chỉ là đón nhận một niềm vinh dự, mà còn là đón nhận trách nhiệm.

"Đó là trách nhiệm tiếp nối thành công của các kỳ Ngày hội; trách nhiệm cùng với Bộ VHTTDL và các địa phương gìn giữ, tôn vinh, trao truyền và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông, để Ngày hội thực sự là nơi gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào Mông và các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước", bà Hà Nhật Lệ bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều cộng đồng dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết và gắn bó qua nhiều thế hệ.

Đây là vùng đất gắn với nhiều địa danh, dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc như Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị.

Hiện nay Cao Bằng có 56 xã, phường với 917 xóm. Dân số đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 11,6% dân số toàn tỉnh, với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ bế mạc

Trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm công tác bảo tồn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, từng bước gắn bảo tồn văn hóa với nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Những tiềm năng, thế mạnh và giá trị văn hóa đó sẽ là nền tảng để tỉnh chuẩn bị cho một kỳ Ngày hội đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Mông, đồng thời mang dấu ấn riêng của miền Non nước Cao Bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho rằng, việc đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V năm 2031 là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng.

Ngày hội không chỉ là dịp để giới thiệu, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, quảng bá hình ảnh Cao Bằng - miền Non nước giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình, mà còn là cơ hội để tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch bền vững.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ bế mạc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định, Cao Bằng sẽ nghiêm túc tiếp thu những kinh nghiệm từ Ngày hội lần thứ IV, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết; phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL, các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên và các địa phương liên quan, quyết tâm tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V năm 2031, bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực, giàu bản sắc; thực sự là ngày hội của đồng bào và là nơi hội tụ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc Mông trong đời sống đương đại.

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ bế mạc

"Từ Điện Biên hôm nay, hành trình của Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông sẽ tiếp tục đến với Cao Bằng vào năm 2031. Đến với Cao Bằng, quý vị sẽ được gặp một miền Non nước giàu truyền thống, được trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc và hơn hết, được đón nhận bằng tình cảm chân thành, thân thiện, mến khách của con người Cao Bằng", bà Hà Nhật Lệ khẳng định.