Hình ảnh 15 trận đấu chiều 11-10

Sân 1, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Everest
Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô
Sân 3, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Galileo
Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Kim Liên
Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT KHGD
Sân 1, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Việt Hoàng
Sân 2, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Dương Xá
Sân 3, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Phúc Lợi
Sân 4, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Đan Phượng
Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa
Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Trần Nhân Tông
Sân 2, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Hòa Bình Phú Diễn
Sân 3, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Bình Minh Hoài Đức
Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Mỹ Đình
Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Đông Mỹ