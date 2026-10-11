Hình ảnh 15 trận đấu chiều 11-10

Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số miền Tây Quảng Trị, văn hóa truyền thống là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định bản sắc riêng có được trao truyền qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, làm thế nào để những giá trị văn hóa không bị mai một bởi thời gian mà tiếp tục được lưu giữ và phát huy trong thế hệ trẻ hôm nay? Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc giáo dục cội nguồn, những năm qua, Trường phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT Nam Quảng Trị đã xây dựng và duy trì mô hình Câu lạc bộ (CLB) Văn hóa truyền thống. Từ mái trường này, những nét chữ Bru-Vân Kiều, những sắc màu thổ cẩm cùng tiếng đàn, câu hát dân ca… của cha ông đã và đang được bảo tồn, góp phần nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào cho các em học sinh.