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Hình ảnh 15 trận đấu chiều 11-10

Hình ảnh Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active, loạt trận chiều 11-10.

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
3 liên quanGốc
Sân 1, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Everest

Sân 1, Bảng J: THPT Chuyên Nguyễn Huệ - THPT Everest

Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Sân 2, Bảng L: THPT Lý Thái Tổ - THPT Nguyễn Huệ Nghĩa Đô

Sân 3, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Galileo

Sân 3, Bảng L: THPT Hoàng Long - THPT Galileo

Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Kim Liên

Sân 4, Bảng N: THPT Archimedes Đông Anh - THPT Kim Liên

Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT KHGD

Sân 5, Bảng N: THPT Dewey Ocean Park - THPT KHGD

Sân 1, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Việt Hoàng

Sân 1, Bảng Ô: THPT Hoàng Văn Thụ - THPT Việt Hoàng

Sân 2, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Dương Xá

Sân 2, Bảng Ô: THPT Chuyên KHTN - THPT Dương Xá

Sân 3, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Phúc Lợi

Sân 3, Bảng Q: THPT Nguyễn Gia Thiều - THPT Phúc Lợi

Sân 4, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Đan Phượng

Sân 4, Bảng Q: THPT Thọ Xuân - THPT Đan Phượng

Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Sân 5, Bảng S: THPT Phan Bội Châu Hà Đông - THPT Phan Huy Chú Đống Đa

Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Trần Nhân Tông

Sân 1, Bảng S: THPT Thanh Oai B - THPT Trần Nhân Tông

Sân 2, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Hòa Bình Phú Diễn

Sân 2, Bảng U: THPT Vạn Xuân Long Biên - THPT Hòa Bình Phú Diễn

Sân 3, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Bình Minh Hoài Đức

Sân 3, Bảng U: THPT Văn Lang - THPT Bình Minh Hoài Đức

Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Mỹ Đình

Sân 4, Bảng V: THPT Nguyễn Thị Minh Khai - THPT Mỹ Đình

Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Đông Mỹ

Sân 5, Bảng V: THPT Yên Hòa - THPT Đông Mỹ

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hinh-anh-15-tran-dau-chieu-11-10-post671611.antd