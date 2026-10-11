Khách Hàn đang chi tiền cho những gì tại Phú Quốc?

Hoa hậu Hàn Quốc Han Hye Jin check-in tại biển Phú Quốc. Ảnh: @modelhanhyejin.

Theo phân tích mới được News Culture (NC Press, Hàn Quốc) công bố ngày 6/10, Phú Quốc đang nổi lên như một trong những điểm nghỉ dưỡng ghi nhận tốc độ tăng trưởng chi tiêu ấn tượng của du khách Hàn Quốc.

Dẫn dữ liệu của tổ chức thanh toán quốc tế Visa, tổng chi tiêu bằng thẻ của người Hàn Quốc trên đảo tăng khoảng 160% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức tăng trưởng ở Nha Trang chỉ khoảng 90%.

Đà Nẵng vẫn chiếm khoảng 25% tổng chi tiêu thẻ của du khách Hàn Quốc tại Việt Nam, nhưng tốc độ tăng trưởng ở Nha Trang và Phú Quốc cho thấy sự nổi lên của các điểm đến nghỉ dưỡng mới. TP.HCM và Hà Nội lần lượt chiếm 15% và 10%.

NC Press lưu ý mức tăng 160% phản ánh tổng giá trị giao dịch, không đồng nghĩa mỗi du khách chi tiêu nhiều hơn 160%. Dù vậy, con số này cho thấy sự mở rộng đáng kể của hoạt động thanh toán tại Phú Quốc, trong bối cảnh hòn đảo ngày càng được người Hàn lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng.

Seulgi - thành viên của nhóm nhạc nữ Red Velvet chụp ảnh tại Phú Quốc năm 2025. Ảnh: @marieclairekorea.

Theo số liệu do NC Press trích dẫn, chi tiêu cho chỗ ở và ăn uống chiếm tổng cộng 38% tổng chi tiêu thẻ của người Hàn Quốc tại Việt Nam, trong khi chi tiêu cho ăn uống và các dịch vụ khác chiếm lần lượt 21% và 17%.

Mặc dù những số liệu đó áp dụng cho toàn bộ Việt Nam, nhưng hai hạng mục này chỉ ra một thế mạnh đặc biệt của Phú Quốc, nơi các khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm ẩm thực đang ngày càng phát triển song song, đặc biệt là ở phía nam hòn đảo.

Trước hết, hệ thống resort cao cấp phù hợp với thị hiếu nghỉ dưỡng của người Hàn, đặc biệt là xu hướng hocance. Đây là thuật ngữ ghép giữa hotel (khách sạn) và vacance (kỳ nghỉ), chỉ hình thức du lịch mà khách dành phần lớn thời gian tận hưởng các tiện ích ngay tại nơi lưu trú.

Thay vì di chuyển liên tục để tham quan, du khách có thể dành cả ngày bên hồ bơi, dùng bữa tại nhà hàng, trải nghiệm spa hoặc nghỉ ngơi trên bãi biển riêng. Vì vậy, chất lượng phòng nghỉ và các dịch vụ đi kèm trở thành yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến, thay vì chỉ cân nhắc giá phòng.

Du khách Hàn mặc áo dài, tham quan tại Nha Trang, tháng 9. Ảnh: Việt Hà.

Bên cạnh cơ sở lưu trú, các dịch vụ ngày càng phù hợp với thói quen của người Hàn cũng giúp Phú Quốc ghi điểm.

Tiếng Hàn xuất hiện ngày càng nhiều trên biển hiệu, thực đơn và tài liệu hướng dẫn du lịch tại đảo. Một số khu nghỉ dưỡng ghi nhận khách Hàn chiếm hơn 70% lượng khách lưu trú.

Việc bổ sung nhân viên giao tiếp bằng tiếng Hàn, thực đơn quen thuộc hay các dịch vụ phù hợp với gia đình giúp du khách dễ dàng sử dụng tiện ích, gọi món và đặt dịch vụ. Những thuận lợi về ngôn ngữ và sinh hoạt có thể khiến khách thoải mái hơn khi lựa chọn thêm trải nghiệm trong kỳ nghỉ.

Ẩm thực cũng là một khoản chi đáng kể. Bên cạnh các bữa ăn trong resort, du khách có thể thưởng thức hải sản địa phương, ghé nhà hàng ven biển hoặc khám phá chợ đêm. Sự kết hợp giữa món Việt, ẩm thực quốc tế và những lựa chọn phù hợp khẩu vị Hàn Quốc giúp đáp ứng nhiều nhóm khách, đặc biệt là các gia đình nhiều thế hệ.

Bãi Sao, đảo Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngoài ăn uống và nghỉ dưỡng, những trải nghiệm giải trí ngày càng đa dạng cũng mở thêm cơ hội chi tiêu.

Ở phía nam đảo, du khách có thể đi cáp treo Hòn Thơm, tham gia các hoạt động tại công viên nước, dạo chơi ở thị trấn Hoàng Hôn hoặc xem những chương trình biểu diễn kết hợp pháo hoa buổi tối. Phía bắc đảo có các công viên chủ đề, khu vui chơi và những tổ hợp dịch vụ phục vụ gia đình.

Bên cạnh đó, các đường bay thẳng từ Hàn Quốc là yếu tố quan trọng khiến Phú Quốc trở thành lựa chọn thuận tiện.

Theo báo cáo thị trường hàng không tháng 7/2026, tuyến Incheon - Phú Quốc ghi nhận hơn 63.000 lượt hành khách, tăng 45,1% so với tháng trước. Hệ số sử dụng ghế bình quân đạt 85,5%.

Theo Sở Du lịch An Giang, trong 9 tháng đầu năm 2026, đảo Ngọc đón hơn 8,57 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ, trong đó có hơn 1,92 triệu lượt khách quốc tế, tăng 60,2%. Tổng thu du lịch đạt 45.976 tỷ đồng, tăng 47,7%.