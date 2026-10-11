232.460 người tham gia Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Lễ phát động thu hút đông đảo người dân tham gia

Lễ phát động được tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở VHTTDL Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) là các đơn vị thực hiện.

Sức lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia

Không chỉ thu hút đông đảo người dân tham gia, chương trình còn tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, kết nối thể thao thành tích cao với phong trào quần chúng, góp phần khuyến khích mỗi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên.

Tại điểm cầu trung tâm Hà Nội, hàng vạn người dân, đoàn viên thanh niên và các lực lượng đã tham gia Lễ phát động, đi bộ, chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao cộng đồng. Không gian tổ chức được thiết kế đa dạng, kết hợp giữa nghi thức phát động, biểu diễn thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, giao lưu với vận động viên và tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Tại 34 tỉnh, thành phố, phong trào ghi nhận tổng số 232.460 người tham dự trực tiếp, với nhiều địa phương huy động lực lượng đông đảo. Trong đó, Lai Châu có hơn 12.098 người tham gia; Điện Biên 4.675 người; Lào Cai 4.000 người; Tuyên Quang 3.800 người; Sơn La 2.500 người và Cao Bằng 2.100 người. Hàng trăm xã, phường đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng, góp phần đưa tinh thần rèn luyện thể chất đến gần hơn với cộng đồng dân cư.

Màn biểu diễn võ thuật thu hút người xem của các võ sinh

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các không gian trải nghiệm cũng thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Môn đá cầu ghi nhận hơn 650 người trải nghiệm; jumping và shuffle dance khoảng 400 người; pickleball hơn 350 người; wushu khoảng 250 người; golf khoảng 200 người, trong đó có khoảng 120 học sinh các trường công lập.

Các hoạt động cờ vua thu hút hơn 150 người; kéo co khoảng 150 người; judo hơn 100 người; đẩy gậy khoảng 80 người và taekwondo hơn 50 người tham gia học kỹ thuật, giao lưu, biểu diễn.

Những con số này cho thấy sức hấp dẫn của các hoạt động thể thao khi được tổ chức theo hướng mở, trực quan, tạo điều kiện để người dân không chỉ theo dõi mà còn trực tiếp vận động, trải nghiệm và lựa chọn bộ môn phù hợp với sức khỏe, điều kiện và sở thích của mình.

Kết hợp thể thao thành tích cao với phong trào quần chúng

Lễ phát động mở màn bằng tiết mục trống hội “Hào khí Việt Nam” và màn khiêu vũ thể thao “Bản Tango Hà Nội” do Kiện tướng Khánh Thi cùng các vận động viên Công an Nhân dân và thành phố Hà Nội biểu diễn.

Tại khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, các hoạt động cờ vua thu hút hơn 150 người

Nghi thức ấn nút phát động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và thành phố Hà Nội đánh dấu thời điểm triển khai các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước. Ngay sau đó, đại biểu và nhân dân cùng tham gia đi bộ, chạy bộ đồng hành quanh hồ Hoàn Kiếm.

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là sự kết hợp giữa thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng. Các bộ môn cầu lông, cầu mây tổ chức biểu diễn với sự tham gia của thành viên đội tuyển quốc gia và các vận động viên vừa giành Huy chương Vàng tại ASIAD 20. Hàng trăm lượt giao lưu, hướng dẫn kỹ thuật và trò chơi tương tác được tổ chức, cùng hàng trăm phần quà trao tặng người tham gia.

Ở nhóm thể thao võ thuật, các vận động viên wushu, judo và taekwondo trình diễn bài quyền, binh khí, đối luyện, kỹ thuật tự vệ, phòng chống bạo lực học đường và công phá. Sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu như Dương Thúy Vi, Đinh Văn Tâm ở môn wushu; Chu Đức Đạt, Đào Hồng Sơn ở môn judo đã thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và phụ huynh, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận gần hơn với thể thao chuyên nghiệp.

Các sân pickleball và đá cầu hoạt động liên tục từ 8 giờ đến 18 giờ, thu hút đông đảo người chơi đăng ký trải nghiệm và nhận quà khích lệ từ các đơn vị đồng hành. Kéo co, đẩy gậy góp phần tôn vinh các môn thể thao truyền thống; jumping và shuffle dance mang đến không khí trẻ trung, sôi động. Trong khi đó, cờ vua tạo không gian rèn luyện tư duy cho học sinh và người cao tuổi tại phố Đinh Tiên Hoàng.

Khu trải nghiệm golf do Hiệp hội Golf Việt Nam phối hợp tổ chức gồm 4 trạm kỹ thuật: Putting, Chipping, Pitching và Full swing, theo chuẩn quốc tế R&A. Hoạt động thu hút đông đảo học sinh phổ thông, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận và tìm hiểu môn thể thao này trong môi trường cộng đồng.

Sau hai ngày tổ chức, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 với chủ đề “Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường” không chỉ tạo nên một ngày hội vận động sôi nổi tại Hà Nội và các địa phương, mà còn cho thấy khả năng kết nối giữa thể thao chuyên nghiệp với đời sống cộng đồng.

Từ những con số hàng trăm nghìn người tham dự đến hàng nghìn lượt trải nghiệm tại từng khu vực, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp kêu gọi mọi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp để duy trì tập luyện, từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên trong mỗi người dân.