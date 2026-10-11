Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam kỷ niệm 70 năm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những thành tích của tổ chức Hội trong triển khai các chương trình an sinh xã hội.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trải qua 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam không ngừng phát triển, khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước. Hội tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đến nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hơn 9 triệu hội viên, với hệ thống tổ chức Hội tại 34 tỉnh, thành phố; 09 đơn vị trực thuộc và 07 tổ chức thành viên tập thể, tập hợp đông đảo các tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại chương trình

Nhìn lại chặng đường 70 năm, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định, mỗi hội viên, mỗi tổ chức, mỗi câu lạc bộ, đội, nhóm là một điểm kết nối, cùng tạo nên sức sống của Hội từ cơ sở đến Trung ương và làm nên một cộng đồng thanh niên ngày càng rộng mở, gắn bó và giàu sức cống hiến.

"Hội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỉ niệm 70 năm là sự ghi nhận cao quý đối với những cống hiến của cán bộ, hội viên, thanh niên cả nước; đồng thời là lời nhắc mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phải gìn giữ sự chân thành, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với thanh niên với đất nước trong từng việc làm, từng hoạt động" - anh Nguyễn Kim Quy nói.

Tại Lễ kỷ niệm, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ trao Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" - Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ cán bộ Hội.

70 anh, chị được vinh danh hôm nay là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ cán bộ Hội trên mọi miền Tổ quốc. Các anh, chị đã có nhiều sáng kiến trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và chăm lo thanh thiếu nhi ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Từ những hành trình nơi biên giới đến những hoạt động đồng hành với hội viên, thanh niên của mình, điều đáng quý là các anh, chị đã tìm cách đưa hình ảnh, hoạt động Hội đến gần hơn với nhu cầu và mong muốn của thanh niên.

Giải thưởng "Nguyễn Chí Thanh" được trao cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc

Ngay sau Lễ kỷ niệm là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như ca sĩ: Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Myo, Cao Phú Quý, Ali Thục Phương, Đặng Thiên Kim, Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức, nhóm Oplus… Chương trình góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối các thế hệ thanh niên trong không khí sôi động, đồng thời đưa những thông điệp về truyền thống, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến đến gần hơn với công chúng trẻ.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm được triển khai gắn giáo dục truyền thống với các hoạt động thực tiễn, sáng tạo và hội nhập; góp phần tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến trong thanh niên; đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực sáng tạo và khẳng định vai trò trong xã hội.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với công tác Hội trong bối cảnh thanh niên có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và môi trường hội nhập, nhưng đồng thời phải chủ động thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội. Việc đồng hành với thanh niên cần gắn với nhu cầu thực tế, giúp người trẻ phát triển năng lực, tìm kiếm cơ hội lập thân, lập nghiệp và đóng góp cho cộng đồng.

Vào sáng cùng ngày, Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên, sinh viên với chủ đề "Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam" cũng được tổ chức, thu hút 22 nhóm nhảy đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện và trung học phổ thông. Liên hoan tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, hiện đại cho thanh niên, sinh viên; đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, tinh thần đoàn kết, năng động và tự tin của người trẻ. Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, giải Khuyến khích cùng giấy chứng nhận cho những nhóm nhảy tham gia.

Trước đó, chiều ngày 10/10, Gala "Thanh niên sống đẹp" được tổ chức tuyên dương 15 gương thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Những hành động đẹp giữa đời thường được lan tỏa, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ để những hành động đẹp được nhân rộng trong xã hội. Mỗi Gương thanh niên sống đẹp được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Gala "Thanh niên sống đẹp" tuyên dương 15 gương thanh niên tiêu biểu, xuất sắc được tuyên dương