Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh thu hút hơn 400.000 lượt khách tham quan

Không gian văn hóa các dân tộc Thanh Hóa thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Hơn 400.000 lượt thực khách đến tham quan, mua sắm, đem lại doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến ước đạt khoảng 40 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn của sự kiện, đồng thời phản ánh tiềm năng kết nối giữa văn hóa ẩm thực, hoạt động thương mại và phát triển du lịch.

Đó là thông tin được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết trong lễ bế mạc Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026, tổ chức tối 11/10 tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành).

Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 với chủ đề “Đậm bản sắc-Bừng tinh hoa” khép lại, nhưng dư vị của những món ăn ngon, sắc màu văn hóa và những cuộc gặp gỡ, kết nối vẫn còn đọng lại trong lòng người dân và du khách.

Những hương vị như xôi ngũ sắc, cá nướng Pa Pỉnh Tộp, chả mực Hạ Long, bánh tôm Hà Nội, gà nướng lụi Gia Lai, chè Tây Nam Bộ, bánh chưng Phú Thọ, nem Bùi, cơm cháy Ninh Bình, bánh tráng trộn Tây Ninh, vịt Cổ Lũng, bánh răng bừa Xuân Lập-Thanh Hóa... góp phần tạo nên bức tranh ẩm thực nhiều sắc màu hội tụ tại xứ Thanh.

Quy tụ gần 200 gian hàng của các nghệ nhân, đầu bếp, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước, Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2026 giới thiệu tới du khách và người dân hơn 600 món ăn, đồ uống và sản phẩm OCOP.

Các gian hàng được đầu tư, trang trí sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa bản sắc truyền thống và hiện đại. Những màn trình diễn chế biến, trang trí món ăn và pha chế đồ uống không chỉ tạo sức hút cho người xem mà còn tôn vinh tài năng, sự khéo léo, tâm huyết của các nghệ nhân, đầu bếp và người làm nghề.

Bên cạnh đó, không gian văn hóa các dân tộc Thanh Hóa với các lễ hội, trò chơi, trò diễn dân gian và những chương trình nghệ thuật diễn ra hằng đêm làm cho Liên hoan thêm sôi động.

Đặc biệt, không gian văn hóa, ẩm thực Lào do Trường Đại học Hồng Đức tổ chức mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá món ăn, sản vật, trang phục cũng như các tiết mục văn nghệ truyền thống của nước bạn, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và tình hữu nghị.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện 10 phiên livestream trên TikTok, Facebook. Ngoài ra, còn có khoảng 15 TikToker, KOL và nhà sáng tạo nội dung đồng hành tại hiện trường với hàng trăm video giới thiệu, đánh giá và chia sẻ trải nghiệm được đăng tải.

Theo thống kê, các phiên livestream, video và bài viết ghi nhận khoảng 500.000 lượt tiếp cận và 1.000 lượt bình luận, tương tác. Qua đó, hình ảnh Liên hoan và các sản phẩm tham gia được lan tỏa vượt ra ngoài không gian tổ chức, mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và thị trường trên môi trường số.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Liên hoan không chỉ tạo không khí vui tươi, phục vụ nhu cầu trải nghiệm của nhân dân và du khách, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, kết nối các cơ sở kinh doanh và làm phong phú thêm hệ thống sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh. Quan trọng hơn, sự kiện tiếp tục gợi mở hướng phát triển ẩm thực thành sản phẩm du lịch có bản sắc, có câu chuyện, có khả năng tạo doanh thu và nâng cao giá trị trải nghiệm. Đây là hướng đi mà ngành du lịch Thanh Hóa đang hướng tới.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 6 giải B, 6 giải C cho các gian hàng ấn tượng, có sản phẩm đa dạng, phong phú, đồng thời trao giải Gian hàng có không gian ẩm thực truyền thống đặc sắc cho Công ty cổ phần Dạ Lan và Gian hàng kết nối du lịch hiệu quả cho Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel Thanh Hóa./.