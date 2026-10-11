Đồng Tháp trao giải 'VPBank đất Sen Hồng Music Marathon 2026' cho các VĐV

Ngày 11.10, tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Ban tổ chức “VPBank đất Sen Hồng Music Marathon 2026” đã tiến hành tổng kết trao giải cho các vận động viên (VĐV) đạt thành tích cao.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV tham dự cự ly 42km

Theo đó, ở cự ly 42km, nam VĐV Trương Văn Tâm và nữ VĐV Lê Thị Phượng đạt hạng Nhất. Ở cự ly 21km, nam VĐV Hoàng Nguyên Thanh và nữ VĐV Đoàn Thu Hằng đạt giải Nhất...

Trong khi cự ly 10km, nam VĐV Phạm Ngọc Phan và nữ VĐV Phạm Thị Thúy Hạnh giành giải Nhất. Với cự ly 5km, giải Nhất được trao cho nam VĐV Nguyễn Văn Khang và nữ VĐV Lê Thị Kim Chi. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải Nhì, Ba, Tư và Năm cho các cự ly.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV tham dự cự ly 10km

Theo nhận định của Ban tổ chức, mùa giải năm nay ở Đồng Tháp mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho nhiều VĐV và du khách. Bên cạnh công tác chuyên môn được tổ chức bài bản, cung đường được điều chỉnh và đổi mới nhằm tối ưu trải nghiệm, đưa VĐV đến gần hơn với cảnh quan, đời sống, văn hóa và con người Đồng Tháp.

Trong đó, các VĐV được khám phá những tọa độ đặc sắc như Tượng đài Tập kết 1954, những cung đường dân sinh mới vừa được khánh thành, cùng các công trình biểu tượng cầu Cao Lãnh, Tháp truyền hình…

Các VĐV thích thú khi chạy qua các cung đường dân sinh, gắn với đời sống hàng ngày của người dân. Ảnh: Ban tổ chức

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Hồ Huệ Thu Hằng cho rằng, giải “VPBank đất Sen Hồng Music Marathon 2026” đã được xây dựng như một lễ hội thể thao gắn với văn hóa, âm nhạc, ẩm thực và du lịch, tạo nên chuỗi hoạt động rất ấn tượng.

Các VĐV và du khách thưởng thức các loại bánh dân gian Nam Bộ tại phường Cao Lãnh

Qua 3 ngày diễn ra sự kiện (từ 9 - 11.10), các địa phương đã giới thiệu rất nhiều đặc sản, sản phẩm OCOP như xoài Cao Lãnh, nem Lai Vung, sen Tháp Mười… đến đông đảo VĐV trong nước và quốc tế. Chợ quê Tân Thuận Đông cũng có dịp đón nhiều du khách đến trải nghiệm, thưởng thức các món ăn ngon, mua sắm sản vật của vùng cù lao.

Du khách trải nghiệm chợ quê Tân Thuận Đông, phường Cao Lãnh

Chị Lê Thị Thu, ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Đây là lần đầu gia đình tôi về Cao Lãnh dự giải và cũng là dịp để được trải nghiệm vùng đất Sen Hồng. Từ đường chạy đến ẩm thực, chợ quê… đều được tổ chức khá tốt. Người dân địa phương mến khách, thân thiện, khiến khách phương xa hài lòng”.

Theo ông Nguyễn Tử Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus Sport Events - đơn vị tổ chức sự kiện, kinh tế thể thao không chỉ được tạo ra từ bản thân giải đấu, mà còn từ những giá trị lan tỏa đến các lĩnh vực xung quanh.

Với "VPBank đất Sen Hồng Music Marathon", mỗi VĐV đến Đồng Tháp có thể tạo thêm nhu cầu cho lưu trú, ẩm thực, mua sắm và du lịch. Họ cũng chính là người sẽ mang những trải nghiệm về điểm đến chia sẻ với cộng đồng. Vì vậy, Ban tổ chức kỳ vọng giải chạy tiếp tục lan tỏa, trở thành cầu nối giữa thể thao và kinh tế địa phương, tạo ra giá trị lâu dài hơn.

Giải chạy lần này thu hút rất nhiều VĐV nhỏ tuổi tham gia. Ảnh: Ban tổ chức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho hay, tỉnh mong muốn du khách, các VĐV trong và ngoài nước, cùng bạn bè gần xa tiếp tục trở lại Đồng Tháp; không chỉ để tham gia giải chạy, mà còn để khám phá một vùng đất đang đổi thay từng ngày, với những giá trị rất riêng của miền Tây sông nước.

“Qua 5 năm, Marathon đất Sen Hồng không chỉ tạo thêm một sân chơi thể thao quy mô lớn, mà còn mở ra cơ hội để Đồng Tháp kết nối thể thao với du lịch, văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển”, ông Huỳnh Minh Tuấn nói.