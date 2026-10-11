Lũng Cú thu hút du khách với những triền hoa tam giác mạch đang đua nở

Sắc hoa dưới chân Cột cờ Tổ quốc

Nếu mùa xuân, Lũng Cú quyến rũ bởi sắc đào, sắc mận thì khi Thu sang, tam giác mạch lại mang đến một vẻ đẹp rất riêng. Loài hoa mỏng manh ấy không rực rỡ, kiêu sa nhưng có sức sống bền bỉ, từng giúp đồng bào vượt qua những mùa giáp hạt,giờ đây trở thành một trong những biểu tượng của du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn.

Năm 2026, xã Lũng Cúgieo trồng khoảng 70ha hoa tam giác mạch tại 16 thôn, bản. Trong đó, 18,2ha được bố trí tại các khu vực trọng điểm phục vụ du lịch, tập trung ở Thèn Pả, Lô Lô Chải, Sán Trồ, Ma Lé và Má Sồ. Bà con gieo trồng thành nhiều đợt để tạo những khoảng hoa nở nối tiếp, giúp cảnh quan thêm phong phú, kéo dài thời gian thưởng ngoạn, tạo điều kiện để du khách lựa chọn thời điểm phù hợp cho hành trình khám phá.

Sắc hoa tam giác mạch làm duyên cho du khách. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Điều thú vị là mỗi cánh đồng hoa lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Tại Thèn Pả, những nương tam giác mạch hòa vào không gian bản làng người Mông với những mái nhà truyền thống nép mình dưới chân núi. Ở Lô Lô Chải, sắc hoa trở thành nét chấm phá giữa những ngôi nhà trình tường, hàng rào đá và nhịp sống bình dị của đồng bào Lô Lô. Còn những triền hoa ở Sán Trồ, Ma Lé, Má Sồ lại mở ra khung cảnh khoáng đạt của núi rừng, nơi du khách có thể cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp nguyên sơ của vùng Cao nguyên đá.

Hành trình đến Lũng Cú mùa này còn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Sau khi chinh phục những bậc đá lên Cột cờ quốc gia Lũng Cú, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh núi Rồng, du khách có thể tiếp tục khám phá bản làng dưới chân núi, dạo bước bên những nương hoa, thưởng thức món ăn truyền thống và tìm hiểu nét văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Phụ nữ vùng cao giữa cánh đồng tam giác mạch mùa hoa. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Theo ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, địa phương xác định tam giác mạch là một sản phẩm đặc trưng cần được phát huy để tạo thêm sức hút cho du lịch. Với lợi thế về cảnh quan, văn hóa và hệ thống các điểm tham quan, xã từng bước bố trí các vùng trồng hoa gắn với những tuyến, điểm du lịch, khuyến khích người dân chủ động chăm sóc, giữ gìn cảnh quan và tham gia các hoạt động dịch vụ.

Với 16 thôn, bản và hơn 15.600 nhân khẩu thuộc 12 dân tộc cùng sinh sống, Lũng Cú có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú. Những nếp nhà truyền thống, nghề thủ công, trang phục, ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đây chính là nền tảng để địa phương phát triển sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, mùa hoa tam giác mạch đóng vai trò kết nối cảnh quan với các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Thêm những điểm hẹn trên hành trình khám phá

Lũng Cú đang từng bước làm mới không gian du lịch để mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hơn. Mới đây, Thường trực Đảng ủy xã đã bàn phương án xây dựng vườn hoa, không gian xanh tại khu vực đầu đường đoạn rẽ vào trung tâm xã nhằm tạo thêm điểm dừng chân, không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm check-in, góp phần chỉnh trang diện mạo khu vực trung tâm, bổ sung sản phẩm phục vụ du khách. Điều này cho thấy, thấy cách tiếp cận du lịch của địa phương đang có sự thay đổi. Không chỉ khai thác các điểm đến đã quen thuộc như Cột cờ quốc gia Lũng Cú, làng văn hóa Lô Lô Chải hay Thèn Pả, xã hướng tới tạo thêm những không gian trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, thuận tiện cho du khách tham quan, nghỉ ngơi và tìm hiểu đời sống bản địa.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại điểm check-in "Chạm Lũng Cú". Ảnh: TTXVN phát

Lũng Cú hiện có 15 nhà hàng, hơn 80 cơ sở lưu trú cùng nhiều dịch vụ phục vụ khách du lịch. Sự phát triển của hệ thống dịch vụ đã góp phần thay đổi diện mạo các bản làng, mở hướng sinh kế mới cho người dân. Tại các điểm du lịch cộng đồng, những ngôi nhà truyền thống được gìn giữ, cải tạo phù hợp để đón khách, nhiều gia đình tham gia cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú, hướng dẫn tham quan và giới thiệu sản vật địa phương.

Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú thông tin, địa phương xác định mùa hoa tam giác mạch là dịp quan trọng để giới thiệu hình ảnh, văn hóa và con người Lũng Cú đến đông đảo du khách. Cùng với chăm sóc các vùng hoa, xã chú trọng chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong hoạt động du lịch và phối hợp với các cơ sở kinh doanh chuẩn bị điều kiện phục vụ khách. Địa phương hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện, bảo đảm phát triển du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa và cảnh quan tự nhiên.

Trong chuyến tham quan Lũng Cú đúng vào mùa hoa tam giác mạch, chị Hà Thị Mai Lan, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ, điều khiến chị ấn tượng không chỉ là những cánh đồng tam giác mạch mà còn là sự bình yên của bản làng, những ngôi nhà truyền thống và lòng hiếu khách của người dân. Được ngắm hoa dưới chân Cột cờ Tổ quốc, tìm hiểu cuộc sống của đồng bào và thưởng thức những món ăn vùng cao khiến hành trình của chị trở nên ý nghĩa hơn.

Mùa hoa tam giác mạch năm nay gắn với chuỗi hoạt động của Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026, mang chủ đề "Âm vang miền đá". Việc tổ chức gieo trồng hoa thành nhiều đợt, kết hợp chỉnh trang các điểm du lịch và phát triển không gian trải nghiệm mới được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động cho mùa du lịch cuối năm trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

Du khách trải nghiệm mùa tam giác mạch. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Đối với người dân Lũng Cú, những mùa hoa đã kéo theo sự đổi thay của bản làng. Từ những nương đá vốn chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhiều khu vực nay trở thành điểm tham quan, mở thêm cơ hội phát triển dịch vụ. Người dân không chỉ trồng, chăm sóc hoa mà còn trực tiếp tham gia đón tiếp, giới thiệu văn hóa và cung cấp sản phẩm cho du khách. Khi hoạt động du lịch được tổ chức hài hòa với đời sống cộng đồng, những giá trị truyền thống cũng có thêm điều kiện được bảo tồn và phát huy.

Giữa nhịp sống đang đổi thay của vùng địa đầu Tổ quốc, những cánh hoa tam giác mạch mang vẻ đẹp giản dị mà bền bỉ như chính con người nơi đây. Nỗi mùa hoa, Lũng Cú không chỉ đón du khách bằng những triền hoa dịu dàng mà còn bằng những trải nghiệm mới ở bản làng giàu bản sắc và ấm áp tình người./.