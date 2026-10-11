Ấn tượng Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh

Ngày 11/10, tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh (phường Tuần Châu) đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, với chủ đề Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai.

Dự khai mạc có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đại diện Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh và hàng nghìn người bao gồm các diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên ở các cơ quan, đơn vị, trường học, các đoàn vận động viên...

Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, nhận đuốc từ đoàn VĐV, thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội.

Đọc Diễn văn Khai mạc Đại hội, bà Vũ Thị Mai Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, năm 2026 nhấn mạnh, hiện nay, phong trào TDTT đã phát triển rộng khắp, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Thành phố xác định phát triển thể dục, thể thao là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào TDTT quần chúng, chú trọng thể thao học đường, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với các môn thể thao thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và huấn luyện viên.

tinh thần của Đại hội phải tiếp tục được lan tỏa đến từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư và mỗi gia đình, để rèn luyện thể dục, thể thao thực sự trở thành nhu cầu thường xuyên, thói quen và nét đẹp trong đời sống của người dân.

Mỗi người dân khỏe mạnh hơn sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn. Một cộng đồng khỏe mạnh, năng động, đoàn kết và giàu khát vọng sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng để Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững trong chặng đường mới.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật thể dục thể thao với chủ đề “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai”, kết hợp các yếu tố lịch sử, văn hóa, đương đại và thể thao có 72 khối, gần 5.000 người tham gia.

Trong đó phần diễu hành có các vận động viên là lực lượng vũ trang thuộc quân đội, hải quân, công an và 72 khối đến từ các lực lượng, đoàn thể cùng 54 phường, xã, đặc khu.

Theo đại diện Ban tổ chức, điểm nhấn của lễ khai mạc đại hội TDTT năm nay là đa sắc màu các dân tộc vùng miền của Quảng Ninh từ địa đầu Móng Cái đến vùng biên Bình Liêu... tạo nên điểm nhấn cho kỳ đại hội.

Các vận động viên là đoàn viên, thanh niên thể hiện cho sức trẻ thành phố Quảng Ninh.

Chương trình góp phần khắc họa hình ảnh con người Quảng Ninh “Kỷ luật-Đồng tâm-Hào sảng-Trí tuệ-Nhân văn”, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.