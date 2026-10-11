Hồ canxi xanh như ngọc bích trong hang động ở Quảng Trị

Hang Over thuộc hệ thống hang Vòm, nằm trên tuyến khám phá hang Pygmy do công ty Jungle Boss khai thác độc quyền tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị). Với chiều dài hơn 3.200 m, hang đưa du khách xuyên qua lòng núi, chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ kỳ ảo trước khi đến hang Pygmy được xếp hạng hang động lớn thứ 4 thế giới.

Không chỉ có không gian rộng lớn và hệ thống thạch nhũ đa dạng, hang Over còn nổi bật với những hồ canxi xanh ngọc bích, có hình dáng tựa các thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau.

Các đường gờ bao quanh hồ hình thành khi khoáng chất trong nước kết tủa, tích tụ qua thời gian. Quá trình này tạo nên những tầng gờ canxi nối tiếp nhau, khiến nền hang trông như một hệ thống ruộng bậc thang nằm sâu dưới lòng đất.

Cảnh sắc những hồ canxi xanh ngọc bích phụ thuộc vào lượng nước trong hang, thường đạt mức lý tưởng vào mùa mưa hoặc sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp.

Hành trình khám phá hang Over đòi hỏi du khách trekking (đi bộ đường dài) xuyên rừng. Bên trong hang, du khách có thể chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ, măng đá với hình dáng độc đáo và chụp ảnh tại vòm đá khổng lồ.

Du khách cần tuân thủ hướng dẫn của trưởng đoàn để tránh ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thạch nhũ, hồ canxi.

Tour kéo dài 2 ngày 1 đêm, có giá 7,9 triệu đồng mỗi người, dành cho khách từ 15 tuổi trở lên. Mỗi đoàn nhận tối đa 30 khách.

Với du khách yêu thích trekking, khám phá hang động và chiêm ngưỡng hồ canxi vào mùa nước đẹp, ngoài hang Over thì Hung Thoòng và hang Thắng cũng là 2 hành trình đáng trải nghiệm tại Phong Nha, nổi bật với các hồ canxi có cấu trúc tự nhiên độc đáo.

Châu Sa