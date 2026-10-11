Từ lễ phát động đến mong muốn thể thao trở thành một phần trong đời sống hằng ngày của người dân

Lễ phát động được tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ, do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở VHTTDL Hà Nội cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent) là các đơn vị thực hiện.

Tinh thần của lễ phát động là mỗi người dân có thể lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng để tập luyện thường xuyên

Từ sự thành công của lễ phát động, Ban tổ chức hy vọng sẽ lan toả được thông điệp tích cực "Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường” tới mọi người dân.

85 - 95% người tham gia bày tỏ mong muốn tiếp tục tập luyện thường xuyên

Đánh giá về kết quả chương trình, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt - Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - đại diện Ban Tổ chức cho biết, Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 không chỉ là sự kiện mở đầu cho các hoạt động hưởng ứng trên phạm vi cả nước, mà còn là dịp lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi người đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn thể thao trở thành một phần tự nhiên của đời sống hằng ngày, để mọi người, ở mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau, đều có cơ hội vận động, rèn luyện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều có ý nghĩa nhất là người dân không chỉ đến xem biểu diễn mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm và tìm thấy bộ môn phù hợp với mình.

Sự đồng hành của các vận động viên, huấn luyện viên, cơ quan chuyên môn, địa phương và các tổ chức xã hội đã góp phần đưa thể thao đến gần hơn với cộng đồng. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Tổ chức kỳ vọng tinh thần của chương trình sẽ tiếp tục được duy trì bằng những hoạt động thiết thực, các câu lạc bộ thể thao cơ sở và những mô hình vận động thường xuyên, bền vững”, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt tin tưởng.

Theo kết quả khảo sát nhanh tại một số khu vực trải nghiệm như: cờ vua, pickleball, cầu lông, wushu và kéo co, có từ 85 - 95% người tham gia bày tỏ mong muốn tiếp tục tập luyện thường xuyên. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, các hoạt động trải nghiệm trực tiếp có thể góp phần chuyển hóa sự quan tâm thành nhu cầu vận động lâu dài.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, quá trình tổ chức cũng ghi nhận một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Tại không gian mở ven hồ, âm thanh từ các khu vực hoạt động đồng thời đôi lúc gây ảnh hưởng đến việc nghe hướng dẫn chuyên môn.

Vào giờ cao điểm, một số khu trải nghiệm golf, pickleball và võ thuật xuất hiện tình trạng tập trung đông người, đòi hỏi công tác phân luồng và điều phối linh hoạt hơn. Đây là những kinh nghiệm quan trọng để nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng trong thời gian tới.

Duy trì, nhân rộng phong trào, hướng tới “Một Việt Nam khỏe mạnh”

Niềm đam mê tập luyện thể thao với thế hệ tương lai của đất nước sẽ được vun đắp từ những hoạt động trải nghiệm như thế này

Thành công của Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 là kết quả của sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị chuyên môn, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và cộng đồng.

Sự tham gia đông đảo của người dân tại Hà Nội và 33 tỉnh, thành phố cho thấy, nhu cầu rèn luyện sức khỏe ngày càng được quan tâm, đồng thời khẳng định vai trò của thể thao trong kết nối cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh và phát huy tinh thần đoàn kết.

Trong thời gian tới, định hướng trọng tâm của Ban tổ chức là tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể thao cơ sở; đa dạng hóa hình thức tập luyện phù hợp với từng nhóm tuổi, địa bàn và điều kiện sinh hoạt; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, trường học, tổ chức đoàn thể và các đơn vị chuyên môn.

Cùng với đó, không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của vận động thể chất, hướng dẫn phương pháp tập luyện an toàn, khuyến khích người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì thói quen tập luyện thường xuyên.

Thông qua chủ đề “Một quốc gia vận động - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường”, chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội năng động, nâng cao thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Lễ phát động khép lại, nhưng tinh thần vận động vì sức khỏe cộng đồng được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa từ các quảng trường, tuyến phố và không gian công cộng đến từng khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, năng động và hùng cường.