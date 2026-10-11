Xây nhà bịt lối đi hộ dân khác ở Phú Quốc: Chủ nhà xin tự tháo dỡ

Công trình nhà ở bịt kín lối đi của nhiều hộ dân tại Phú Quốc, tỉnh An Giang

Ngày 10/10, sau hơn một tháng phản ánh của báo Phụ nữ Việt Nam liên quan đến sự việc "Từ tờ di chúc có nhiều điểm bất thường, người dân bị bịt kín đường vào nhà" diễn ra tại khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc (An Giang), phần đất đang xây nhà bịt kín lối đi của người dân là đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Mặc dù xin tự nguyện tháo dỡ, nhưng chủ nhà vẫn cắt tường, mở cửa sau để thi công bên trong

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hưng - 1 trong các nhà dân bị bịt kín lối đi cho biết, mỗi lần mưa lớn, nước từ bên ngoài đổ vào nhà, căn nhà chẳng khác gì một khu ổ chuột. "Tôi thắc mắc khu đất này được cấp là phần đất trồng cây lâu năm, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng vẫn ngang nhiên xây dựng, xem thường pháp luật", ông Hưng nói.

Bên ngoài được ngụy trang một lớp tôn sát tường để tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng bên trong vẫn tiếp tục hoàn thiện

Ghi nhận tại hiện trường, phóng viên thấy căn nhà bịt lối đi được che tôn ở bờ tường sát lối đường đi, phía bên trong thì vẫn đang hoàn thiện các hạng mục xây dựng. Chưa thấy việc bị chính quyền xử lý xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

"Khoảng hai tuần nay, tôi thấy phía chủ nhà đã thuê đội xây dựng dùng tôn bắn vào tường bịt kín cửa sổ, cửa chính. Phía sau căn nhà các thợ xây khoét thêm 2 ô trống trên vách tường để vào xây dựng tiếp các hạng mục bên trong. Khoét một ô cửa từ vách tường bít lối ra của chúng tôi để tuồn rác và bê tông qua đất chúng tôi, đồng thời khoét một ô cửa phía vách hậu để cho người vào bên trong xây dựng. Tôi rất khó hiểu. Họ chỉ làm vào hai ngày cuối tuần, như sợ bị phát hiện", ông Hưng cho biết.

Phía bên trong công trình vẫn chưa có dấu hiệu tháo dỡ như cam kết với Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc mà vẫn hoàn thiện các khâu

Để tìm hiểu về sự việc cũng như biên bản được lập, phóng viên liên hệ ông Huỳnh Văn Định – Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường, được biết, chủ nhà xây dựng trên phần đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa có giấy phép xây dựng, sai quy định. "Nhận thức được vấn đề xây dựng sai quy định, chủ nhà đã lên gặp Chủ tịch UBND đặc khu để được tự nguyện tháo dỡ công trình này nên cơ quan chức năng chưa ban hành các văn bản xử lý", ông Định cho hay.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chủ nhà bịt kín lối đi của nhiều nhà dân là đất trồng cây lâu năm, không phải đất ở đô thị

Tuy nhiên, khi phóng viên nói về việc chủ nhà không tháo dỡ như đã hứa với Chủ tịch UBND đặc khu mà còn hoàn thiện các hạng mục bên trong. Ông Định cho biết, sẽ báo cáo với Chủ tịch UBND đặc khu để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như đã thông tin, nhiều hộ dân sống tại khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc (An Giang), có lối đi duy nhất bỗng bị bịt kín. Nguyên nhân do mảnh đất (bao gồm cả đường đi) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ) cho người khác. Sự việc bắt đầu từ tờ di chúc có nhiều điểm bất thường.